Pixel 9: come vedere l'evento di Google in streaming

Ci siamo: è il giorno di Pixel 9. Questa sera, martedì 13 agosto alle ore 19, andrà in scena l’evento organizzato da Google per la presentazione dei suoi nuovi smartphone (e non solo). Sarà possibile seguirlo in streaming, da qualsiasi dispositivo, per conoscere tutti i dettagli in merito ai nuovi prodotti realizzati dal gruppo di Mountain View.

Made by Google: l’annuncio di Pixel 9 in streaming

Il modo più semplice per farlo è quello passa dalla diretta su YouTube, attraverso il player allegato qui sotto, ospitato dal canale ufficiale di bigG. La descrizione fornita è già di per sé piuttosto chiara ed esplicativa per capire quali saranno le novità annunciate.

Continua a seguirci per scoprire gli aggiornamenti sull’AI di Google e sui nuovi dispositivi Pixel, tra cui Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold.

Le novità attese all’evento

Google ha deciso di anticipare di un paio di mesi, rispetto alla tempistica tradizionale, l’annuncio dei nuovi smartphone, complici anche i tanti leak circolati nell’ultimo periodo, che di fatto hanno svelato ogni aspetto dei telefoni, sia dal punto di vista del design sia in merito alle specifiche tecniche.

Ricapitolando, sono queste le novità attese dall’evento di questa sera. Fanno parte dell’elenco anche l’evoluzione del modello pieghevole, lo smartwatch di nuova generazione da mettere al polso e gli auricolari wireless top di gamma.

Pixel 9;

Pixel 9 Pro;

Pixel 9 Pro XL (new entry del catalogo);

Pixel 9 Pro Fold;

Pixel Tablet 2;

Pixel Watch 3;

Pixel Buds Pro 2.

A questo si aggiungeranno, con tutta probabilità, alcune funzionalità di intelligenza artificiale legate a Gemini e integrate nelle app in dotazione. Diverse indiscrezioni circolate nelle scorse settimane hanno fatto riferimento anche alla presentazione di un dispositivo dedicato allo streaming e progettato per costituire l’erede della linea Chromecast, ma l’annuncio è già avvenuto: si tratta del Google TV Streamer. Vale lo stesso per il termostato intelligente Nest Learning Thermostat.