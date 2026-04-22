Possibile accordo tra Anthropic e la Casa Bianca

Pochi giorni fa aveva detto di non conoscere Anthropic. Donald Trump è rinsavito durante un’intervista rilasciata a CNBC, dichiarando che l’incontro alla Casa Bianca è stato positivo. Possibile quindi un accordo che consenta l’uso dei modelli Claude da parte del Dipartimento della Difesa. Intanto, OpenAI ha illustrato le capacità di GPT-5.4-Cyber alle agenzie federali, ai governi statali e agli altri paesi Five Eyes (Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda).

Fine dello scontro legale?

Come è noto, il Dipartimento della Difesa considera Anthropic un pericolo per la sicurezza nazionale, quindi i suoi modelli non possono essere più utilizzati dall’agenzia e dalle aziende che sottoscriveranno nuovi contratti con il Pentagono. Curiosamente, la NSA usa Claude Mythos, mentre tutti gli altri dipartimenti vogliono accedere al modello.

Il CEO Dario Amodei ha incontrato alcuni funzionari alla Casa Bianca per trovare un accordo. Durante l’intervista rilasciata a CNBC, Trump ha dichiarato:

Sono venuti alla Casa Bianca qualche giorno fa e abbiamo avuto delle ottime conversazioni con loro, e penso che stiano prendendo forma. Sono molto intelligenti e penso che possano essere di grande utilità. Mi piacciono le persone con un QI elevato, e loro hanno sicuramente un QI elevato. Penso che andremo d’accordo con loro senza problemi.

Queste parole sono state pronunciate dalla stessa persona che, a fine febbraio, aveva ordinato di interrompere ogni utilizzo della tecnologia di Anthropic in tutte le agenzie federali, in quando un’azienda della sinistra radicale non può decidere come devono combattere i militari e vincere le guerre.

Probabilmente qualcuno ha fatto capire al Presidente che i modelli di Anthropic (in particolare Claude Mythos) possono essere molto utili per proteggere le infrastrutture critiche degli Stati Uniti contro gli attacchi informatici. Furbescamente, il concorrente OpenAI ha avviato un “tour promozionale” per illustrare le capacità del modello GPT-5.4-Cyber nella speranza di sottoscrivere un lucrativo contratto.