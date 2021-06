Il Prime Day 2021 è già iniziato: ecco gli sconti già attivi

Il Prime Day 2021 sarà nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 giugno. Ad una settimana dall'evento, però, di fatto il Prime Day risulta essere già cominciato su alcuni specifici prodotti, aprendo la speciale parentesi di sconti dedicati agli abbonati Amazon Prime e creando le prime grandi occasioni di risparmio.

Il Prime Day, dunque, è già cominciato? Di fatto si. Non si tratta infatti di semplici offerte lampo, di quelle che quotidianamente popolano il principale marketplace disponibile online: su alcuni prodotti gli sconti sono già indicati con scadenza al 22 giugno, dunque esattamente in concomitanza con la fine del Prime Day. Questa scadenza di lunga gittata è l'essenza stessa di questo “aperitivo” di Prime Day, una serie di offerte anticipate che fin da oggi possono essere acquistate sapendo di avere a disposizione il miglior prezzo possibile. Anzi, ordinandole subito si ha la garanzia di una spedizione immediata (cosa non sempre garantita quando gli acquisti andranno a moltiplicarsi nelle ore più calde delle due giornate di sconti).

Prime Day: i primi sconti

I primi sconti già disponibili sono relativi alla gamma di produzione Amazon: è Amazon stessa, insomma, ad aprire le danze mettendo in campo i propri pezzi migliori:

E poi c'è la serie Amazon Basics, dove strumenti come i trolley (47,99 euro) o cavetti d'uso comune godono della medesima politica di sconti anticipati che genera immediate opportunità.

I primi sconti iniziano ad avvistarsi sulla serie Alexa, ma su questo fronte è lecito attendersi qualcosa di più coraggioso nelle ore di avvicinamento al Prime Day, così come sul mondo Kindle. In entrambi i casi, infatti, gli sconti non raggiungono ancora le spettacolari quote a doppia cifra già avvistati sui primi prodotti “made in Amazon” che fin da queste ore strizzano l'occhio al Prime Day della prossima settimana.

Amazon Prime: abbonarsi gratis

Unico requisito necessario per la partecipazione al Prime Day 2021 è l'avere un abbonamento Amazon Prime attivo. Il trucco, tuttavia, è noto: è sufficiente stipulare ora un abbonamento (passando da qui) e godere del primo mese gratuito di prova. Al termine del periodo si potrà cancellare l'abbonamento senza costo alcuno ed avendo goduto nel frattempo degli sconti e delle spedizioni gratuite garantite dal Prime Day e dagli sconti anticipati.

Abbonarsi gratis, dunque, è possibile. Disattivare l'abbonamento è altrettanto gratuito. Meglio prepararsi fin da ora, perché il Prime Day è una festa degli sconti che mette sul piatto fino a 2 milioni di prodotti ed impone scelte immediate e consapevoli. Non ci sarà tempo per le riflessioni prolungate, infatti: grandi opportunità richiederanno scelte immediate a cui corrisponderanno grandi risparmi. I primi sconti disponibili già delineano quanti e quali vantaggi saranno disponibili.