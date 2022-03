Prosegue con enorme successo l’avventura di AMC, nota catena di cinema, che da qualche mese si è lanciata a capofitto nel mondo delle criptovalute. Infatti, a novembre dello scorso anno aveva deciso di accettare pagamenti in Bitcoin ed Ethereum. Una scelta che ha dato ottimi risultati a questa società. Tanto che ha da poco annunciato di voler aggiungere anche Shiba Inu e Dogecoin per pagare il biglietto del cinema.

Dopo quasi 5 mesi, finalmente ci arrivano notizie super positive che dimostrano quanto l’adozione delle criptovalute, anche in un settore come quello del cinema, sa portare i suoi frutti. Peccato solo che questa avventura non ci tocchi da vicino, ma arrivi dagli Stati Uniti, dove opera AMC. Nonostante ciò, possiamo essere sicuri che farà bene al sentiment positivo degli investitori nei confronti del mercato crypto. Una boccata di ossigeno per gli asset digitali che ultimamente sono stati penalizzati dalla recente guerra tra Russia e Ucraina.

Nel frattempo, continua a crescere la popolarità di Shiba Inu che colleziona record quasi ogni settimana. Bene anche per Dogecoin, la stablecoin più amata da Elon Musk. Queste due criptovalute potranno quindi essere utilizzate per acquistare un biglietto presso la nota catena statunitense di cinema AMC.

Shiba Inu e Dogecoin saranno protagoniste da AMC

Vedere Shiba Inu e Dogecoin al fianco di Bitcoin ed Ethereum, in qualità di token accettati dal sistema di pagamento della catena AMC, rappresenta uno dei più bei film crittografici mai andati in onda. Una pellicola davvero entusiasmante grazie alla quale si prevede un lieto fine nel settore crittografico. Questa buona notizia arriva dal CEO di AMC, Adam Aron, che – come anticipato – ha anche confermato il successo riscontrato nell’aver adottato BTC ed ETH, anche se attualmente non gli è stato possibile quantificarlo:

Apple Pay e Google Pay insieme a PayPal sono già il 15% delle nostre vendite di biglietti online. E abbiamo avuto grande beneficio anche della crypto, anche se ci vorrà un po’ di tempo per quantificarne la portata.

La conferma di Adam Aron

Ovviamente, ricordiamo che ad aver annunciato questa novità è stato proprio il CEO di AMC, Adam Aron, che con un tweet a fine febbraio aveva confermato l’arrivo, ormai imminente, di Shiba Inu e Dogecoin nei sistemi di pagamento della catena di cinema. Più precisamente, stando a quanto da lui confermato, entro il 19 marzo sul sito web ufficiale ed entro il 16 aprile sulle app ufficiali della catena:

Questo potrebbe ravvivare i fan di Cryptocurrency tra di voi. AMC IT afferma che BitPay sarà disponibile per i pagamenti online AMC sul nostro sito Web entro il 19 marzo e sulle nostre app mobili entro il 16 aprile. Forse alcuni giorni prima. BitPay, e quindi presto AMC, accetta Doge Coin e Shiba Inu.

This might rev up the Cryptocurrency fans amongst you. AMC IT says that BitPay will be live for AMC online payments on our web site by March 19, and live on our mobile apps by April 16. Possibly a few days earlier. BitPay, and therefore soon AMC, accepts Doge Coin and Shiba Inu. pic.twitter.com/M8lM3Rz2vY — Adam Aron (@CEOAdam) February 28, 2022

Non vediamo l'ora quindi di vedere cosa succederà quando anche Shiba Inu e Dogecoin saranno integrate insieme a Bitcoin ed Ethereum tra le criptovalute accettate da AMC.

