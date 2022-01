Shiba Inu: forte aumento dopo le voci sulla quotazione di Robinhood

Finalmente Shiba Inu è tornata a far sognare i suoi investitori. La crypto, che ancora viene definita meme, ieri ha segnato un forte aumento nel suo prezzo di acquisto, balzando del 16%. Ciò che l'ha spinta così in alto è una nuova notizia in merito alla sua possibile quotazione in Robinhood. Voci che stanno tenendo sulle spine la community della crypto e, soprattutto, gli investitori che utilizzano Robinhood.

Shiba Inu cresce del 16% dopo le voci sulla quotazione di Robinhood

Shiba Inu è volata a un +16% proprio ieri, trascinando anche altre criptovalute nel suo trend positivo come Dogecoin (+14%), dopo le voci su una possibile quotazione di Robinhood. Il suo prezzo ha così raggiunto il suo massimo di 0,00003 dollari prima di un sell-off.

La tredicesima criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato si è così ripresa la scena facendo puntare su di lei i riflettori del mondo crypto. Questo aumento dei prezzi è arrivato dopo che ZeroHedge ha twittato in merito a una sua possibile partecipazione nella famosa piattaforma di investimento crypto, Robinhood:

Si dice che Shiba Inu arriverà nell'elenco di Robinhood già a febbraio.

Una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta visto che il CEO di Robinhood aveva da poco negato una possibile partecipazione di Shiba Inu nei piani per la quotazione di nuove criptovalute. Era il mese di ottobre 2021 quando la sua motivazione, spiegata ai microfoni della CNBC, non aveva di certo fatto felice la community della troppo volte e a torto definita meme:

La prima cosa è la sicurezza, giusto. Quindi generalmente non saremo i primi ad aggiungere nuove risorse. Vogliamo assicurarci che passi attraverso una serie di criteri rigorosi.

Interessante il fatto che la quotazione di Shiba Inu non aveva fatto una piega nemmeno dopo che Bitso, uno dei più importanti exchange di criptovalute in Messico, aveva annunciato la sua quotazione: