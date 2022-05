Shiba Inu morirà entro 2030: la profezia spaventa gli investitori

La fine di Shiba Inu è già stata segnata secondo un pool di esperti di Finder, il famoso portale di confronto prezzi. Questi analisti hanno infatti previsto che la criptovaluta morirà entro il 2030. In altre parole, il suo prezzo di scambio precipiterà fino a raggiungere lo zero.

Una notizia che ha spaventato particolarmente i molti investitori che stanno puntando su Shiba Inu e sui suoi progetti. Che si realizzi o no, questa profezia ha messo un tarlo nella mente di tutti i trader che presto potrebbero decidere se seguire il consiglio di Finder che ha dichiarato:

Il nostro panel è prevalentemente su SHIB, con il 73% che afferma che ora è il momento di vendere.

Il dubbio non è di certo un buon consigliere per chi investe in criptovalute. Attualmente Shiba Inu sta risalendo rapidamente la china, dopo un momento difficile un po' per tutti gli asset digitali.

Shiba Inu: la fine prevista da Finder è disastrosa

Diciamo che, di questi tempi, il sentiment nei confronti delle criptovalute è un po’ traballante. Ricevere questa notizia su Shiba Inu dopo quanto successo a Terra LUNA che, nel giro di poche ore, ha subito un crollo rovinoso, non aiuta di certo.

Ad aver profetizzato che Shiba Inu entro il 2023 finirà la sua corsa nel mondo delle criptovalute è stato un pool di esperti che lavorano presso Finder, nota piattaforma di confronto prezzi. Ecco cosa ha dichiarato la società in merito a questo:

Finder ha intervistato un gruppo di 36 specialisti fintech ad aprile per le loro opinioni su come si esibirà Shiba Inu nel prossimo decennio.

Le cose non stanno andando bene per la moneta meme Shiba Inu. Secondo la maggior parte del rapporto sulle previsioni dei prezzi su SHIB di Finder, è solo una questione di tempo e non se vedremo la morte di Shiba Inu.

Secondo Finder non ci sono dubbi, SHIB non avrà alcun valore entro la fine del 2030 e ad affermarlo è il 70% del panel. Addirittura, Matthew Harry, responsabile dei fondi di Digital Asset Management ha allargato questa prospettiva a tutte le cosiddette meme coin:

Questo mercato sta maturando e cose come SHIB moriranno quando il capitale inizierà a fluire verso la qualità e il valore, piuttosto che essere sparpagliato sul campo nella speranza che ogni giocatore vinca un premio. Non è così che funzionano le cose. L’hype muore, il valore sale.

Insomma, non ci sono buone nuove all'orizzonte per Shiba Inu secondo questi analisti.

