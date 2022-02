Shiba Inu: perché il prezzo potrebbe aumentare ancora

In questi giorni si sta parlando molto di Shiba Inu. Questa criptovaluta, troppo spesso chiamata meme, ha un programma molto fitto di attività che la vedranno impegnata in una corsa verso la sua crescita costante. Sono diversi i motivi che spingono gli analisti a credere fortemente che SHIB darà ulteriori soddisfazioni alla sua comunità e agli investitori. Vediamo quindi perché molti sostengono che il prezzo di Shiba Inu aumenterà ancora.

Innanzitutto, la criptovaluta antagonista a Dogecoin, sta beneficiando non solo dell’ultimo tweet di Elon Musk, ma anche del fatto che domani sarà quotata su Foxbit, il famoso exchange brasiliano. Inoltre, è la moneta più scambiata tra le migliori balene di ETH. Si tratta quindi di un buon momento avvalorato anche da prospettive future interessanti. Potrebbe quindi essere un’opportunità quella di acquistare Shiba Inu direttamente su eToro, la piattaforma leader al mondo di social trading. Potrai accedere a tantissime funzioni tra cui CopyTrader che ti permette di emulare ciò che fanno i migliori investitori sull’exchange.

Proprio durante il Super Bowl, la community di Shiba Inu ha annunciato un evento importante che ha risvegliato gli interessi di tantissimi utenti e investitori. Si tratta di un appuntamento che vedrà la partecipazione di un’ospite d’eccezione. Stiamo parlando del famoso crypto influencer WatcherGuru. Ecco l’annuncio ufficiale postato su Twitter:

Ciao, ShibArmy! Spero che ti piaccia il Super Bowl. Siamo lieti di annunciare un nuovo evento AMA di Twitter Spaces in arrivo per Shiba Inu, ospitato da @WatcherGuru. Data: 22.2.22 – Ora: da definire Usa hashtag: #ShibaGuruAMA Non vedo l’ora di vedervi tutti lì, Woof!

