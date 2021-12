Shiba Inu: su eBay è in vendita una moneta commemorativa della crypto

Quando si parla di criptovalute in automatico si pensa alle cosiddette monete digitali. Tuttavia, esiste un mercato florido in forte crescita che vede come attore principale la numismatica. Infatti, collezionisti da tutto il mondo farebbero carte false per aggiudicarsi un pezzo unico tra i coni più pregiati, particolari e rari. Ma cosa c'entrano le crypto con questa forma di collezionismo? Semplice, si sta sviluppando la vendita, e con essa anche la forte richiesta, di monete commemorative rappresentanti proprio le criptovalute. Come, ad esempio, la moneta souvenir placcata in oro di Shiba Inu Coin in vendita su eBay.

In vendita una moneta souvenir di Shiba Inu

Il mercato delle monete preziose è in forte ascesa. Sono molti gli appassionati alla ricerca delle migliori novità che possono trasformarsi in un importante investimento futuro, come fonte di guadagno o semplice piacere e passione. Tra queste non sono solo le monete antiche ad avere la meglio. Esiste infatti un settore nella numismatica che si sta affacciando anche al mondo delle criptovalute. In pratica si tratta di coni realizzati appositamente per celebrare una speciale criptovaluta. Come quella placcata in oro di Shiba Inu Coin in vendita su eBay.

Si tratta di un venditore professionale con sede in Cina che sta mettendo in vendita una moneta commemorativa placcata in oro di Shiba Inu. Il prezzo appare molto interessante, si può acquistare a circa 4,75 euro. Per gli appassionati sicuramente si rivelerà un'occasione d'oro, non tanto per il valore in sé quanto per l'eccezionalità dell'articolo. Poter toccare con mano una criptovaluta fa sempre un certo effetto, soprattutto se questa entra a far parte della propria collezione personale.

Un'ottima idea regalo per Natale, ma attenzione a verificare bene i tempi di consegna. Tra l'altro, ultimamente il trend in ascesa è proprio quello di regalare criptovalute sotto forma di investimento, Gift Card o, in questo caso, monete fisiche rappresentative di quelle virtuali.

Alcuni consigli per aumentare il valore futuro di una moneta

Vediamo allora alcuni consigli utili a garantire e ad aumentare il valore futuro di una moneta, sia essa un conio antico o una commemorativa come nel caso di questa Shiba Inu placcata in oro. Il primo aspetto fondamentale è scegliere quella giusta, ovvero capire il potenziale futuro per rarità o singolarità.

Un altro elemento indispensabile è che tale moneta sia ben conservata. Il termine corretto che identifica una moneta conservata come fosse appena prodotta è “Fior di Conio“. Ciò vale anche per questa criptovaluta souvenir di Shiba Inu. Infine, anche un piccolo errore di conio durante la produzione potrebbe rivelarsi, in futuro, la gallina dalle uova d'oro e regalare una quotazione indimenticabile alla vostra moneta da collezione.