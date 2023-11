Steve Wozniak, ricoverato il co-fondatore Apple

Arriva da Città del Messico la notizia del ricovero in ospedale per Steve Wozniak. Il co-fondatore di Apple si trovava nella capitale messicana per partecipare all’evento World Business Forum. Non è certa la causa, alcune fonti parlano di un ictus, altre di un problema meno serio manifestato attraverso vertigini.

Il ricovero in ospedale di Steve Wozniak

Classe 1950, di origini ucraine e polacche, fu al fianco di Steve Jobs nell’avventura della mela morsicata fin dal 1976. Personaggio mai banale, di recente si è espresso in modo piuttosto critico sulla diffusione dei sistemi IA e in passato non ha risparmiato qualche stoccata nemmeno alla crescita dell’ambito cloud. Negli anni scorsi si è interessato all’esplorazione spaziale con Privateer Space e profetizzato una crescita (mai avvenuta) della criptovaluta Bitcoin a 100.000 dollari. Nonostante le sue origini e il suo contributo ai progetti che sarebbero poi sfociati nel lancio di iPhone (l’uscita dalla società risale al 1985), ha espresso simpatia per Android e, all’epoca, per Windows Phone.

Secondo la ricostruzione fornita dalla testata statunitense TMZ, dopo il suo intervento alla conferenza, Woz avrebbe confidato alla moglie di sentirsi strano, convincendosi a chiedere un consulto in ospedale. Altre fonti si riferiscono a un evento vascolare cerebrale ischemico, di fatto un ictus. Le sue condizioni sarebbero stabili.

Dal sito ufficiale woz.org e dai suoi profili social non sono finora giunti aggiornamenti. La speranza è che, come suggerisce una delle ipotesi formulate, si possa trattare di un lieve malore.