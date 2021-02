Quante transazioni serviranno per incassare il Super Cashback da 1.500 euro? Come ormai ben noto il bonus extra previsto dall’iniziativa Cashback di Stato sarà assegnato a coloro che a fine giugno si posizioneranno nelle prime 100.000 posizioni della classifica per numero di pagamenti validi eseguiti. Il conteggio considera le spese effettuate nei negozi con uno dei metodi di pagamento supportati: dalle carte di credito a quelle di debito, dai bancomat alle applicazioni mobile compatibili.

Super Cashback: quante transazioni servono?

Ad oggi, lunedì 8 febbraio, sono necessari 60 pagamenti per piazzarsi in modo temporaneo alla posizione 100.000. In altre parole, 1,54 transazioni al giorno oppure 10,77 ogni settimana. Si sta registrando un incremento rispetto alla media osservata nell’ultimo periodo: 1,32 il 25 gennaio, 1,38 il 28 gennaio e 1,51 il 4 febbraio.

Come sempre è bene ricordare che si tratta di un calcolo indicativo in quanto possono trascorrere diversi giorni prima che le spese siano conteggiate in modo corretto e definitivo. Lo ha più volte sottolineato anche PagoPA che ha il compito di gestire l’applicazione IO, strumento digitale che insieme a quelli degli issuer convenzionati permette di tenere sotto controllo la propri adesione al Cashback di Stato.

I 1.500 euro del Super Cashback relativo al periodo gennaio-giugno 2021 sarà erogato entro la fine di agosto, all’IBAN indicato dai cittadini, insieme al rimborso 10% delle spese effettuate (fino a un massimo di 150 euro). Dati alla mano abbiamo formulato una previsione in merito al numero di transazioni necessarie per ottenerlo: sulla base del trend attuale entro fine giugno bisognerà averne eseguite 278.

Nelle scorse settimane abbiamo anche stilato un elenco di 10 proposte da tenere in considerazione per migliorare l’iniziativa intervenendo su quelli che si son fin qui rilevati i punti deboli: uno su tutti la gestione delle transazioni ravvicinate che come abbiamo avuto modo di documentare ha già mostrato il fianco ad abusi e comportamenti che sebbene non esplicitamente vietati possono essere interpretati come scorretti nei confronti degli altri partecipanti.