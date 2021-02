Quante transazioni serviranno per allungare le mani sul Super Cashback da 1.500 euro? Per ottenere il bonus extra previsto dal Cashback di Stato sarà necessario rientrare nelle prime 100.000 posizioni della classifica a fine giugno, quando andrà a concludersi la fase in corso dell’iniziativa. Ricordiamo che il conteggio tiene in considerazione le spese effettuate nei negozi con uno dei metodi di pagamento supportati: carte di credito, di debito, bancomat e applicazioni.

Super Cashback: quante transazioni servono?

Oggi, giovedì 4 febbraio, servono 53 pagamenti per garantirsi il piazzamento temporaneo alla posizione 100.000. Calcolatrice alla mano poco più di 1,51 transazioni al giorno o 10,60 a settimana. Un incremento rispetto alla media osservata alla fine del mese scorso (1,32 il 25 gennaio e 1,39 il 28 gennaio).

È bene ricordare che il calcolo è da intendere al momento come puramente indicativo. Possono infatti trascorrere diversi giorni prima che le spese risultino conteggiate in modo corretto. A sottolinearlo è stata anche PagoPA che si occupa di gestire l’applicazione IO, strumento attorno al quale ruota l’intera iniziativa Cashback di Stato.

Il Super Cashback da 1.500 euro del semestre gennaio-giugno 2021 sarà accreditato entro la fine di agosto, direttamente all’IBAN indicato da chi partecipa. Rimanendo in tema, a inizio settimana abbiamo provato a formulare una previsione sul numero di transazioni necessarie a fine giugno per incassarlo: stando ai dati attualmente disponibili saranno 252-261.