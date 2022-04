Terra LUNA supera i 100 dollari di quotazione: record storico

Le previsioni su Terra LUNA si sono avverate in tutto e per tutto. Infatti, proprio in questi giorni la criptovaluta ha superato i 100 dollari di quotazione. Questa linea demarcava il suo massimo storico che ha ampiamente battuto dimostrandosi un token forte e con un progetto vincente alle spalle.

C’è molto fermento dietro questa criptovaluta, tant’è che il suo fondatore, Do Kwon, è da diverso tempo che sta enunciando i piani per il futuro di Terra LUNA e della Luna Foundation Guard. Solo settimana scorsa vi avevamo riportato la sua volontà di trasformare la Luna Foundation nel primo detentore di Bitcoin al mondo.

Una notizia che sta facendo girare la testa a tutti gli investitori. Infatti, attualmente Terra LUNA non solo è la settima criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, che conta 40,34 miliardi di dollari, ma è scambiata a 114,38 dollari (al momento della scrittura). Occorre precisare che si trova a un passo da Solana la cui capitalizzazione di mercato, attualmente, è pari a 44,72 miliardi di dollari circa.

Chi ha acquistato Terra LUNA prima di questo record ha beneficiato di un aumento che supera abbondantemente il 10%.

Il massimo storico di Terra LUNA piace, ma non sorprende

Il massimo storico che Terra LUNA ha raggiunto in questi giorni è stato particolarmente apprezzato da tutti, su questo non ci sono dubbi. Ad ogni modo, non si è trattata di una vera e propria sorpresa. Infatti, già da tempo si attendeva che questa criptovaluta superasse la soglia dei 100 dollari.

Certo, Terra LUNA non ha raggiunto questo record con estrema facilità e l’asticella non è stata superata in modo così veloce come forse si pensava inizialmente. Nondimeno, il traguardo è stato raggiunto e si prevedono nuovi successi all’orizzonte per questa coppia.

Lo sappiamo da alcuni aspetti che potremmo anche definire avvincenti. Primo fra tutti l’annuncio di Do Kwon che vuole pianificare una riserva di Bitcoin. Il secondo, ma non meno importante, ha avuto luogo a metà marzo scorso quando Glassnode ha rivelato un accumulo di oltre 30.000 BTC in un periodo decisamente abbreviato:

La Luna Foundation Guard è stata in modalità di accumulo Bitcoin per tutto il 2022, aggiungendo un totale di 30.727 $BTC al suo saldo finora.

Un'occasione interessante per molti investitori che vedono in Terra LUNA un buon approdo.

