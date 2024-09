Windows 11: ricerca con IA in audio e video?

In attesa del ritorno di Recall (ad ottobre solo per gli iscritti al programma Insider), Microsoft potrebbe includere una simile funzionalità in Windows 11 24H2. Un tester ha scoperto indizi sulla ricerca di contenuti audio e video tramite IA nell’ultima build disponibile nel canale Canary.

Windows Search cercherà audio e video?

La funzionalità Recall, annunciata a fine maggio, doveva essere disponibile sui Copilot+ PC in vendita da metà giugno. Dopo aver ricevuto numerose critiche su privacy e sicurezza, l’azienda di Redmond ha deciso di non includerla nella versione finale del sistema operativo, nonostante le modifiche promesse.

In realtà, i componenti sono presenti in Windows 11 24H2, ma la funzionalità non è attiva. Da fine mese è possibile eliminarli dal sistema operativo, dopo aver installato l’aggiornamento facoltativo KB5041865. Come è noto, Recall acquisisce “istantanee” che includono tutte le attività eseguite sul computer, consentendo una successiva ricerca dei contenuti attraverso una timeline.

Nella build 27695 disponibile nel canale Canary del programma Insider è stata scoperta una nuova versione di Windows Search che, oltre alla tradizionale ricerca per nome dei file, potrebbe effettuare anche la ricerca all’interno di audio e video. Un Insider ha trovato riferimenti alla “intelligent media search“.

Dopo aver concesso il permesso e scaricato i modelli IA sul computer, Windows 11 effettua la scansione dei file sul dispositivo. Viene quindi generata la trascrizione di audio e video per consentire all’utente di effettuare la ricerca di determinate parole. Ciò evita ad esempio la riproduzione di un video per trovare il punto esatto della conversazione.

Se verrà inclusa nella versione stabile di Windows 11 24H2, quasi certamente sarà un’esclusiva dei computer che integrano una NPU abbastanza potente, come quella dei processori Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm, Ryzen AI 300 di AMD e Lunar Lake di Intel.