Alien Shiba Inu guadagna oltre il 500 percento in un giorno

Prestazione alle stelle per una moneta meme non comune. Stiamo parlando di Alien Shiba Inu (ASHIB) che lo scorso 9 gennaio 2022 ha tolto il fiato a molti. Infatti, in un solo giorno la sua quotazione ha guadagnato ben oltre il 500%. Un traguardo impensabile che ricorda un po' gli altri meme tra cui Dogecoin e Shiba Inu. Queste ultime però sembrano essersi arrese alle corse al toro.

Alien Shiba Inu stupisce tutti ma ora i suoi guadagni si sono appiattiti

Ottimo risultato è quello che in sole 24 ore ha ottenuto un meme non proprio considerato da chi è solito prestare attenzione solo alle criptovalute più importanti o in vista. Alien Shiba Inu ha infatti segnato un +500% nella sua quotazione. Purtroppo però i suoi guadagni si sono appiattiti, sgonfiandosi con la stessa rapidità con cui si sono infiammati.

È stata proprio CoinMarketCap, famosa società di analisi di mercato, che ha sottolineato l'ottima performance di Alien Shiba Inu:

In data 8 gennaio 2022, la criptovaluta è stata scambiata al minimo storico di $ 0,0003603. In poche ore, ha registrato una crescita fenomenale di oltre il 500 percento toccando $ 0,009869.

A pensarci bene, uno degli aspetti più sorprendenti è che Alien Shiba Inu ha visto questo sorprendente aumento proprio in un anno in cui Bitcoin ed Ethereum hanno iniziato maluccio. Nonostante il trend delle due criptovalute per eccellenza fosse tendente al ribasso, questa moneta meme ha sorpreso tutti puntando verso l'alto in maniera esponenziale. Gli esperti avvisano che “bisogna prestare attenzione perché sono disponibili informazioni compatte su questa nuova moneta“.

Grandi progetti per questa meme

Sul sito ufficiale di Alien Shiba Inu gli sviluppatori hanno avvisato che stanno lavorando a tre progetti di utilità. Il primo riguarda una collezione di personaggi NFT per un gioco che permette di guadagnare. Il secondo, invece, prevede uno scambio decentralizzato (DEX). Infine, il terzo proporrà un mercato di merchandising chiamato AlienShibaInuCrew.

Scegliere di seguire il carrozzone potrebbe rivelarsi una scelta intelligente puntando però all'acquisto di Bitcoin ed Ethereum.

