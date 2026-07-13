Apple costretta all'accordo con Intel per evitare i dazi?

Apple ha annunciato l’anno scorso che investirà 600 miliardi di dollari per la produzione di chip negli Stati Uniti (inclusi quelli progettati in collaborazione con Broadcom). Questo è l’impegno preso direttamente dal CEO Tim Cook. Secondo le fonti del Wall Street Journal, l’azienda di Cupertino è stata inoltre “costretta” ad usare le fabbriche di Intel.

Accordo con Intel per evitare i dazi?

La promessa di investire 600 miliardi di dollari ha consentito ad Apple di ottenere un’esenzione dall’applicazione dei dazi del 100% sulle importazioni dei semiconduttori. Secondo il Wall Street Journal, durante l’incontro alla Casa Bianca, Donald Trump e Howard Lutnick (Segretario del Commercio) hanno “suggerito” a Tim Cook di produrre alcuni chip nelle fabbriche di Intel.

A fine agosto 2025, il governo statunitense ha convertito quasi 9 miliardi di dollari ricevuti da Intel come sussidi in azioni dell’azienda di Santa Clara e oggi è il maggiore azionista con il 10%. A metà giugno, Trump ha svelato che Apple produrrà alcuni chip nelle fabbriche di Intel. Ciò ha causato un aumento del valore delle azioni. Il Wall Street Journal afferma che si tratta del più eclatante esempio di capitalismo di stato.

L’amministrazione Trump avrebbe contribuito anche all’accordo di Intel con NVIDIA e SpaceX. Secondo Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), Intel dovrebbe produrre alcuni chip di Apple per iPhone e Mac.

Il nuovo CEO di Intel (Lip-Bu Tan) ha avviato una profonda ristrutturazione interna, investendo principalmente sulla produzione di chip. Ma per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario trovare nuovi clienti. L’amministrazione Trump ha fornito quindi il suo aiuto (non disinteressato) spingendo Apple ad utilizzare le fabbriche dell’azienda di Santa Clara, invece di affidare l’intera produzione al concorrente TSMC.