Bitcoin: Unicusano esamina il boom delle crypto e ne rivela i rischi

Una nuova infografica di Unicusano, l'università telematica Niccolò Cusano con sede a Roma, rivela qualcosa di molto interessante. Non solo esamina i motivi di crescita esponenziale di Bitcoin e delle criptovalute, che hanno segnato in pochissimo tempo un boom da 3 mila miliardi di dollari, ma anche i potenziali rischi dei consumatori. Scopriamo insieme cosa, questo studio, ha scoperto sul boom registrato nel 2021 dal mondo delle crypto.

Bitcoin e criptovalute: un boom che oggi vale 3 mila miliardi di dollari

Grazie alla nuova infografica realizzata da Unicusano, in collaborazione con la sua facoltà di Economia, possiamo addentrarci meglio in quello che in poco meno di un anno si è rivelato un boom colossale. Stiamo parlando, come già anticipato, di Bitcoin e delle altre criptovalute. La loro avanzata inarrestabile ha spostato, in meno di un anno, l'asticella del loro valore di mercato da 700 a oltre 3 mila miliardi di dollari.

Infatti, dal dominio di Bitcoin che, fino al 2013, deteneva l'80% del mercato, nel 2021 la sua quota si è ridotta al 50% lasciando spazio alle nuove arrivate. Stiamo parlando delle criptovalute che hanno rubato la scena alla regina indiscussa: Ethereum, che detiene il 20% del mercato, Binance Coin, Tether, Solana, Cardano, XRP, Polkadot, Dogecoin e USD Coin.

Gli eventi che hanno spinto questa crescita

Ma cosa ha spinto così in alto Bitcoin e le criptovalute? Sicuramente la forte attenzione che fino ad oggi è sempre aumentata nei confronti di questo mercato. Mastercard, ad esempio, è già pronta a lanciare un wallet digitale crypto, sintomo che – ecco il primo motivo – i servizi collegati al settore sono fortemente aumentati. Inoltre si sono firmati, per la prima volta, accordi a nove zeri per le sponsorizzazioni nel mondo dello sport. Tra quelli più proficui sono stati segnalati calcio e basket.

Seguono poi alcuni eventi che hanno spinto questa enorme crescita di Bitcoin e, a seguire, delle altre criptovalute. L'infografica Unicusano segnala:

il debutto del primo fondo di investimento a gestione passiva (ETF) sui futures dei bitcoin;

a gestione passiva (ETF) sui futures dei bitcoin; la trasformazione di Facebook in Meta , ovvero il “metaverso”, una realtà virtuale condivisa grazie a internet che, molto probabilmente, ospiterà anche una moneta digitale;

, ovvero il “metaverso”, una realtà virtuale condivisa grazie a internet che, molto probabilmente, ospiterà anche una moneta digitale; i nuovi miliardari che hanno fatto fortuna proprio grazie alle criptovalute. Spiccano i nomi di Cameron e Tyler Winklevoss, co-fondatori di Gemini , piattaforma per lo scambio crypto con un patrimonio a inizio 2021 stimato in 1,4 miliardi di dollari a testa;

che hanno fatto fortuna proprio grazie alle criptovalute. Spiccano i nomi di Cameron e Tyler Winklevoss, co-fondatori di , piattaforma per lo scambio crypto con un patrimonio a inizio 2021 stimato in 1,4 miliardi di dollari a testa; El Salvador che è stato il primo Paese ad adottare Bitcoin come moneta a corso legale.

Unicusano rivela i rischi per i consumatori

Ovviamente esistono anche dei rischi oltre al successo di Bitcoin e delle altre criptovalute. Questi sono pericoli insidiosi per i consumatori. L'infografica realizzata da Unicusano ne ha individuati principalmente tre: