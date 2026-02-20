Blocco note di W11 sempre più come Word, arrivano le immagini

Il Blocco note (Notepad) di Windows 11 non è più un semplice editor di testo ormai da tempo. In un certo senso, è diventato il sostituto di WordPad, abbandonato da un paio d’anni. In questo suo percorso di evoluzione (o complicazione, dipende dai punti di vista) sta per accogliere anche il supporto all’inserimento delle immagini. Sta diventando Word?

Le immagini nel Blocco note di Windows 11

La conferma è arrivata dalla stessa Microsoft, che agli iscritti al programma Insider ha mostrato l’immagine visibile qui sotto (fonte Windows Latest) per descrivere le novità introdotte. C’è anche un pulsante dedicato proprio alle immagini.

Si tratta di una funzionalità in fase di test e che, secondo la software house, avrà un impatto minimo sulle prestazioni. Potrà eventualmente essere disabilitata dall’utente attraverso le impostazioni dell’app. Il debutto per tutti è atteso entro i prossimi mesi

Non tutti apprezzano questa evoluzione del Blocco note. C’è chi ritiene sia forzata e che snaturi ciò che ha reso tanto popolare l’utility: la sua semplicità. Negli ultimi anni abbiamo assistito al restyling dell’interfaccia, all’arrivo del supporto per le schede e all’aggiunta dell’intelligenza artificiale con l’integrazione di Copilot.

Edit is the new Notepad

Forse non è un caso che, nello stesso periodo, un team interno a Microsoft si sia messo al lavoro su quello che a sua volta può in qualche modo essere definito l’erede di Notepad. Si chiama Edit ed è un editor di testo volutamente minimalista, frutto di un progetto open source che i suoi stessi autori hanno descritto come un omaggio al classico MS-DOS .