Edge Light su Windows: con Camo Streamlight è gratis

Quando un mese fa Apple ha lanciato in fase di test la funzionalità Edge Light su macOS, ci siamo chiesti Perché nessuno ci ha pensato prima? . Effettivamente, l’idea di utilizzare i bordi dello schermo per illuminare il volto dell’utente durante le videochiamate è tanto semplice quanto efficace e solleva dall’obbligo di ricorrere a dispositivi esterni. Camo Streamlight è l’ennesima applicazione che permette di farlo su Windows, più completa e versatile rispetto all’alternativa creata in fretta e furia da uno sviluppatore interno a Microsoft.

Camo Streamlight, come Edge Light di macOS

Realizzata dal team Reincubte, è distribuita in download gratuito attraverso lo store ufficiale. Una volta installata è subito pronta all’uso (in fase di setup è possibile saltare il passaggio in cui è chiesto l’inserimento di dati personali). Ciò che fa è proporre una serie di preset tra i quali scegliere, ognuno caratterizzato da una diversa combinazione e pensato per una situazione specifica: Daylight, Battle reaty, Extra warm, Ring light eyes, Full beam, Chroma, Softbox e Bool white.

È possibile intervenire su parametri come la forma e la porzione di schermo da utilizzare come lampada, sulla tonalità della luce e sulla luminosità. È in arrivo anche una funzionalità chiamata AI Autotune che si occuperà di regolare da sé le impostazioni.

L’interfaccia di Camo Streamlight è solo in lingua inglese, ma questo non dovrebbe rappresentare una difficoltà: è davvero molto semplice da usare. Per saperne di più c’è il video di presentazione.

Lo vedremo anche su PowerToys?

Non ci stupirebbe vedere presto una funzionalità simile integrata in PowerToys, progetto curato direttamente da Microsoft. Può essere descritto come un coltellino svizzero per il sistema operativo Windows: tra le ultime novità accolte figurano l’interruttore per il tema automatico e un modulo per la personalizzazione del desktop. Presto arriverà anche la gestione avanzata dei monitor.