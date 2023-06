Conto corrente con carta di credito: 3 motivi per scegliere Banca Mediolanum

Aprire un conto corrente con carta di credito inclusa è oggi ancora più semplice e conveniente. Con Banca Mediolanum, infatti, è possibile puntare su SelfyConto e sulla Mediolanum Credit Card per una spesa complessiva di appena 1 euro al mese. Si tratta di una promozione davvero interessante: l’istituto propone un conto online con canone zero per 12 mesi (e azzerabile successivamente) oltre ad una carta di credito a saldo con plafond di 1.500 euro.

Per richiedere l‘apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire la procedura online accessibile tramite il link qui di sotto.

Conto e carta di credito con Banca Mediolanum: 3 motivi per scegliere quest’offerta

Puntare su SelfyConto e sulla Mediolanum Credit Card è una scelta molto vantaggiosa. A disposizione degli utenti, infatti, c’è la possibilità di puntare un’offerta bancaria davvero completa. Ci sono almeno 3 motivi per scegliere Mediolanum:

il conto corrente è a zero spese ; il canone è azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente (per gli Under 30 è sempre azzerato); in più, tutte le operazioni bancarie sono gratuite e c’è inclusa la carta di debito

; il canone è azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente (per gli Under 30 è sempre azzerato); in più, tutte le operazioni bancarie sono gratuite e c’è inclusa la carta di debito la carta di credito costa appena 1 euro al mese e garantisce un plafond di 1.500 euro, aggiungendo il supporto a Google Pay e Apple Pay

costa appena e garantisce un plafond di 1.500 euro, aggiungendo il supporto a Google Pay e Apple Pay Banca Mediolanum propone una lunga serie di servizi aggiuntivi, con prodotti finanziari e assicurativi da richiedere per arricchire il conto corrente

Per richiedere SelfyConto è possibile seguire la procedura online qui di sotto. Una volta completata l’apertura del conto sarà possibile richiedere la carta di credito.

L’apertura del conto corrente con Banca Mediolanum può avvenire in modo ancora più veloce: in fase di richiesta di apertura, infatti, è possibile autenticarsi con SPID, rendendo ancora più semplice l’operazione. Basteranno pochi minuti per completare l’intero iter e iniziare ad utilizzare il conto corrente e richiedere poi la carta di credito di Banca Mediolanum.

