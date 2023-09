Conto Fineco, il conto con carta di credito che ti fa fare trading

La scelta di un nuovo conto corrente, che includa anche la carta di credito, rappresenta una decisione che richiede attenta considerazione.

Le opzioni disponibili sono molteplici e non sempre le proposte degli istituti bancari sono in grado di soddisfare appieno le esigenze del cliente.

Tuttavia, con Conto Fineco, l’accesso a un conto corrente con carta di credito inclusa diventa più agevole e vantaggioso.

L’offerta della banca è completa e comprende un canone zero per il primo anno (e successivamente azzerabile), una carta di debito con prelievi e bonifici gratuiti.

Inoltre, è disponibile la Fineco Card Credit, una carta di credito a saldo con opzione per i pagamenti rateali e la possibilità di incrementare il plafond fino a 4.000 euro, al costo annuale di soli 19,95 euro.

Tutti i dettagli relativi all’offerta sono consultabili sul sito ufficiale di Fineco, dove è possibile completare l’apertura del conto corrente e richiedere l’emissione della carta tramite app, una volta attivato il conto.

Conto Fineco: carta di credito e possibilità di fare trading

Oltre alla carta di credito, Fineco ti offre la possibilità di fare trading investendo sui titoli delle principali borse mondiali, in tantissimi settori, da un unico conto multivaluta. In più hai indici, materie prime, azioni, cross valutari e criptovalute.

E con Fineco non sei mai solo. Vuoi investire ma non sai da dove iniziare? Con Fineco puoi avere un consulente personale che ascolta le tue esigenze e costruisce un piano di investimento per te.

Ma c’è altro con conto Fineco. Sceglierlo consente l’accesso a una serie di caratteristiche altamente vantaggiose.

In particolare, è possibile usufruire di un canone azzerato per un anno, anziché pagare la somma di 3,95 euro al mese.

Nel secondo anno, il canone può essere azzerato mediante l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure rispettando una delle altre condizioni previste dalla banca. Invece, il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30.

A completare l’offerta, la Fineco Card Credit, una carta di credito che costa 19,95 euro all’anno (con la versione multifunzione che costa 29,95 euro all’anno).

Il plafond è di 1.600 euro, ma è incrementabile fino a 4.000 euro. La carta consente di rateizzare i pagamenti e di utilizzare Google Pay e Apple Pay.

