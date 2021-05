Dogecoin anche su Gemini: tutti pazzi per la criptovaluta

Dopo l’esordio di ieri sull’exchange di eToro e nelle ore immediatamente successive al raggiungimento di un nuovo record, la criptovaluta più chiacchierata del momento debutta anche su Gemini: da oggi chi dispone di un account sulla piattaforma può acquistare e vendere Dogecoin.

Anche Gemini abbraccia Dogecoin

Questo pomeriggio un ulteriore rialzo del valore, fino a raggiungere la soglia massima di 0,611135 dollari, mai toccata prima. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, 1 DOGE è scambiato a 0,510948 dollari (fonte CoinDesk). L’approdo su Gemini è confermato con un tweet condiviso dal profilo ufficiale su Twitter. Ecco quanto si legge nel comunicato.

Dogecoin è la moneta delle persone. È organica, irriverente e divertente. Non ci è imposta da un governo né da qualche autorità ventrale, è scelta da noi, per noi, dalle persone, per le persone.

Deposits are now open for $DOGE. Keep an eye on our feed for trading updates! Learn more on our blog: https://t.co/kS2B2y4tQr pic.twitter.com/J4TgNrTBhI — Gemini (@Gemini) May 4, 2021

Frutto di un’iniziativa messa in campo quasi per scherzo da due ingegneri informatici nel 2013 e identificata con l’immagine di un meme, la criptovaluta è oggi l’alternativa a Bitcoin che cresce in modo più rapido. Decisivo il sostegno di una community online guidata da un nome celebre come quello di Elon Musk. C’è chi giura l’impennata continuerà con questi ritmi ancora per diverso tempo (nel grafico qui sotto la variazione registrata nell’ultimo mese), mentre altri mettono in guardia in merito a una possibile truffa ben orchestrata.

Doveroso come sempre ricordare che l’investimento in una moneta virtuale dev’essere valutato con estrema attenzione, senza lasciarsi prendere dal desiderio di ottenere un profitto immediato cavalcando un trend positivo: il rischio volatilità è sempre dietro l’angolo e la possibilità di veder andare in fumo una parte del proprio capitale non è da escludere. Meglio farlo dopo aver acquisito le conoscenze base delle dinamiche che regolano il mercato.