Le domande di marchio NFT 2022 superano già quelle del 2021

Ci troviamo di fronte a un boom incredibile. È davvero scoppiata la Token Non Fungibili mania e molte aziende lo hanno capito, tanto da aver già depositato domande di marchio NFT in questi primi mesi del 2022. Ciò ha portato il loro numero a superare quello totale delle domande di marchio NFT depositate durante tutto il 2021.

I dati ci sono stati rivelati da Mike Kondoudis che, in un tweet, ha pubblicato questo record. Si tratta di una vera e propria notizia bullish che spinge ancora di più questo mercato alle stelle. La sua ascesa ha dell’incredibile. Kondoudis è un avvocato esperto di marchi che guida una delle principali società di brevetti e marchi negli Stati Uniti d’America.

Infatti, è proprio da lì che arrivano questi record, dagli USA. In pratica, lungo tutto il 2021 sono state depositate 1965 apps filed. Ad oggi, da inizio 2022, sono state depositate ben 1967 apps filed. Stiamo dicendo che dopo neanche tre mesi abbiamo già 2 domande di marchio NFT in più quest’anno rispetto a quello già trascorso.

Tutti vogliono salire su questo treno in corsa per riceverne i benefici. Puoi anche tu investire sugli NFT in modo facile e sicuro. Ti basta aprire un conto su Binance, l’exchange crypto che offre una sezione completamente dedicata ai Token Non Fungibili.

Spesso vi abbiamo parlato di molte aziende, società ed enti che, nei primi mesi del 2022, hanno depositato domande di marchio NFT. Mai però avremmo immaginato che il numero sarebbe salito tanto in alto da superare il totale del 2021 in soli tre mesi. Come già anticipato, finora se ne contano 1967, contro le 1965 di tutto il 2021. Ci uniamo anche noi allo stupore di Kondoudis che ha twittato:

🚩BREAKING🚩

The number of U.S. NFT trademark applications filed in 2022 has already surpassed the number filed all of last year!

Here are the numbers:

▶️ 2022 1967 apps filed (so far)

▶️ 2021 1965 apps filed

▶️ 2020 23 apps filed#NFTs #Cryptocurrency #Web3

— Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) March 24, 2022