Dopo Bitcoin, nuovo record assoluto anche per Ethereum?

Così come accaduto nella giornata di ieri con Bitcoin, anche Ethereum farà segnare un nuovo record assoluto a stretto giro? È quanto lascia presagire la forte impennata registrata nel corso delle ultime 24 ore, beneficiando di un trend al rialzo che in generale sembra interessare l'intero mondo delle criptovalute: su anche XRP, Cardano, Polkadot, Dogecoin e Litecoin solo per fare alcuni esempi.

Cresce anche ETH, nuovo record dietro l'angolo?

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il prezzo di ETH si attesta a 4.225 dollari (fonte CoinDesk), mentre il valore massimo di sempre è quello toccato l'11 maggio a quota 4.379 dollari. Qui sotto il grafico che mostra l'andamento apprezzato da un mese a questa parte: si è passati dai 2.720 dollari del 22 settembre alla quota attuale.

A spingere la criptovaluta verso l'alto sono anche le indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti in merito al possibile prossimo debutto di un ETF (Exchange Traded Fund) legato a Ethereum, proprio come avvenuto nei giorni scorsi con $BITO in relazione a Bitcoin. Servirà ad ogni modo il via libera da parte delle autorità d'oltreoceano.