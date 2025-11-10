Firefox 145 è già in download, con un giorno di anticipo

Il lancio di Firefox 145, nella sua versione stable, è atteso per domani (martedì 11 novembre). Mozilla ha però già caricato i file di installazione sul proprio FTP ufficiale e chi lo desidera può scaricarlo fin da subito. Per comodità, ecco i link diretti alle cartelle che includono le release in italiano per i sistemi operativi Windows, macOS e Linux.

Scarica e installa subito Firefox 145

La novità più significativa riguarda proprio Linux, ambito in cui lo sviluppatore ha deciso di abbandonare definitivamente il supporto all’architettura 32-bit, considerata ormai obsoleta (maggiori informazioni nell’articolo di approfondimento). Altri cambiamenti importanti riguardano la possibilità di gestire i commenti ai file PDF attraverso il visualizzatore integrato e di avere un’anteprima delle schede in un gruppo semplicemente passandoci sopra con il puntatore del mouse.

Ancora, la funzionalità Copy Link to Highlight consente di copiare e di condividere il collegamento al punto esatto di una pagina web attraverso il menu contestuale, le schede orizzontali hanno subito un restyling che le rende più arrotondate e somiglianti a quelle verticali e quando non ci sono estensioni installate il clic sul pulsante dedicato mostra un messaggio specifico invitando a visitare lo store. Insomma, non è esattamente un major update.

La prima versione con la mascotte Kit

L’immagine di copertina che apre questo articolo ha come protagonista Kit. È la nuova mascotte del browser, presentata nei giorni scorsi. Non è dato a sapere se sostituirà il logo tradizionale o se sarà in qualche modo sfruttata come un assistente, magari per promuovere l’adozione delle funzionalità di intelligenza artificiale.

Sappiamo che il legame tra browser e AI è destinato a farsi sempre più stretto, come dimostrano le iniziative messe in campo da Google e Microsoft rispettivamente con Gemini in Chrome e Copilot in Edge, senza dimenticare Perplexity Comet e soprattutto ChatGPT Atlas. Mozilla sembra non voler essere da meno.