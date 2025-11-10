 Firefox 145 è già in download, con un giorno di anticipo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Firefox 145 è già in download, con un giorno di anticipo

Mozilla la annuncerà domani, ma è già possibile scaricare e installare la nuova versione del browser: i link per Firefox 145 stable.
Firefox 145 è già in download, con un giorno di anticipo
Informatica App e Software
Mozilla la annuncerà domani, ma è già possibile scaricare e installare la nuova versione del browser: i link per Firefox 145 stable.
Punto Informatico

Il lancio di Firefox 145, nella sua versione stable, è atteso per domani (martedì 11 novembre). Mozilla ha però già caricato i file di installazione sul proprio FTP ufficiale e chi lo desidera può scaricarlo fin da subito. Per comodità, ecco i link diretti alle cartelle che includono le release in italiano per i sistemi operativi Windows, macOS e Linux.

Scarica e installa subito Firefox 145

La novità più significativa riguarda proprio Linux, ambito in cui lo sviluppatore ha deciso di abbandonare definitivamente il supporto all’architettura 32-bit, considerata ormai obsoleta (maggiori informazioni nell’articolo di approfondimento). Altri cambiamenti importanti riguardano la possibilità di gestire i commenti ai file PDF attraverso il visualizzatore integrato e di avere un’anteprima delle schede in un gruppo semplicemente passandoci sopra con il puntatore del mouse.

La versione stable di Firefox 145

Ancora, la funzionalità Copy Link to Highlight consente di copiare e di condividere il collegamento al punto esatto di una pagina web attraverso il menu contestuale, le schede orizzontali hanno subito un restyling che le rende più arrotondate e somiglianti a quelle verticali e quando non ci sono estensioni installate il clic sul pulsante dedicato mostra un messaggio specifico invitando a visitare lo store. Insomma, non è esattamente un major update.

La prima versione con la mascotte Kit

L’immagine di copertina che apre questo articolo ha come protagonista Kit. È la nuova mascotte del browser, presentata nei giorni scorsi. Non è dato a sapere se sostituirà il logo tradizionale o se sarà in qualche modo sfruttata come un assistente, magari per promuovere l’adozione delle funzionalità di intelligenza artificiale.

Sappiamo che il legame tra browser e AI è destinato a farsi sempre più stretto, come dimostrano le iniziative messe in campo da Google e Microsoft rispettivamente con Gemini in Chrome e Copilot in Edge, senza dimenticare Perplexity Comet e soprattutto ChatGPT Atlas. Mozilla sembra non voler essere da meno.

Fonte: Mozilla (FTP)

Pubblicato il 10 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Adobe Acrobat Studio con i PDF Spaces disponibile in italiano

Adobe Acrobat Studio con i PDF Spaces disponibile in italiano
Google Meet si aggiorna, più emoji per le reazioni

Google Meet si aggiorna, più emoji per le reazioni
WhatsApp: arrivano le chat con altre app di messaggistica

WhatsApp: arrivano le chat con altre app di messaggistica
Spotify lancia le statistiche settimanali per tutti gli utenti

Spotify lancia le statistiche settimanali per tutti gli utenti
Adobe Acrobat Studio con i PDF Spaces disponibile in italiano

Adobe Acrobat Studio con i PDF Spaces disponibile in italiano
Google Meet si aggiorna, più emoji per le reazioni

Google Meet si aggiorna, più emoji per le reazioni
WhatsApp: arrivano le chat con altre app di messaggistica

WhatsApp: arrivano le chat con altre app di messaggistica
Spotify lancia le statistiche settimanali per tutti gli utenti

Spotify lancia le statistiche settimanali per tutti gli utenti
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
10 nov 2025
Link copiato negli appunti