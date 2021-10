Green Pass, controlli più semplici in azienda con un'app

Così come le aziende, principalmente sotto il cappello di Confindustria, hanno dimostrato buona volontà per l'applicazione delle restrizioni sul Green Pass a partire dal 15 ottobre, allo stesso modo lo Stato sta cercando di andare incontro alle esigenze dell'impresa per facilitare l'onere di controllo e verifica delle Certificazioni Verdi. La grande novità, che cambierebbe non di poco le modalità di controllo all'ingresso in officine e uffici, è quella che Sogei avrebbe proposto in queste ore tramite un'applicazione per il controllo incrociato dei Green Pass tra i lavoratori presenti nelle loro rispettive postazioni.

Green Pass, controlli di massa

Il meccanismo andrebbe in larga parte a ricalcare il metodo già in essere nel sistema scolastico, dove il controllo non avviene all'ingresso, ma attraverso verifiche incrociate d'ufficio. L'applicazione andrebbe quindi a funzionare tramite codice fiscale e tessera sanitaria del lavoratore, verificando i dati in modo asincrono ogni singolo giorno per consentire al datore di lavoro di avere sotto controllo la situazione e poter agire nei confronti di eventuali dipendenti con Green Pass scaduto o inesistente.

Il bivio è quello della privacy: l'applicazione sarebbe già in mano al Garante per la Protezione dei Dati Personali, dal quale ci si aspetta ora il via libera per consentire di procedere rapidamente verso l'adozione del sistema. Se questa analisi sarà conclusa in tempo, il 15 ottobre non serviranno postazioni appositamente create con VerificaC19 installata per una verifica che rallenterebbe gli ingressi e costringerebbe le aziende ad un lavoro supplementare: per le aziende sarebbe un aiuto molto importante e con ogni probabilità i controlli sarebbero anche affrontati con maggior serenità. Medesimo meccanismo potrebbe in seguito essere adottato anche nell'ambito della Pubblica Amministrazione, portando avanti lo stesso procedimento per facilitare il controllo quotidiano dei dipendenti.

Secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera, la novità sarebbe già prevista in una bozza di decreto della Presidenza del Consiglio, la cui approvazione avverrebbe già fin dalle prossime ore. L'obiettivo è duplice: garantire massime garanzie sui luoghi di lavoro ed accompagnare quanti più italiani possibile verso il percorso di vaccinazione. L'era del Green Pass inizia il 15 ottobre e la nuova applicazione Sogei potrebbe rendere il tutto ben più morbido, semplice ed efficace.