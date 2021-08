Green Pass su Apple Watch, ecco come si fa

Come noto, a partire dal 6 agosto occorrerà avere appresso un Green Pass per poter accedere a ristoranti, piscine e altri luoghi pubblici al chiuso. Più di 40 milioni di italiani hanno già a disposizione il proprio Green Pass a seguito di tampone, guarigione o tampone, ma per molti il problema ulteriore è un altro: dove conservare il Green Pass per averlo sempre a disposizione nel modo più comodo possibile?

Green Pass, portalo su Apple Watch

Molte le soluzioni già individuate:

C'è tuttavia un metodo che può essere in assoluto più comodo di tutti gli altri e potrebbe facilitare oltremodo il compito nelle settimane in cui più frequente sarà la necessità di utilizzare il proprio QR Code contenente il Certificato Verde: Apple Watch.

Green pass su Apple Watch

Conservare il Green Pass su Apple Watch (qui trovi lo smartwatch in offerta) può garantire massima velocità di reperimento del QR Code, in massima facilità, senza dover effettuare login alcuno, né senza dover cercare l'immagine in gallery infinite. Se IO e Immuni diventano così la “banca” del proprio Green Pass (ove custodirlo gelosamente), lo smartwatch può essere lo strumento di scambio utile a fornire le informazioni ed ottenere il semaforo verde all'ingresso.

Per portare il Green Pass sul proprio wallet accessibile da Apple Watch è sufficiente utilizzare questo servizio online, caricare l'immagine del QR Code e scegliere il colore della card (scommettiamo che sceglierai il verde). Sarà sufficiente seguire quindi le istruzioni e si avrà il Green Pass caricato sul proprio wallet: il tuo Apple Watch potrà reperirlo in qualsiasi momento con estrema facilità e basterà mostrare il display all'esercente per ottenere la validazione dalla sua app VerificaC19.

Tendi il braccio al tuo ristoratore di fiducia: non ti darà la mano (meglio evitare, per ora), ma ti porgerà il suo smartphone, punterà il tuo QR Code su Apple Watch e la serata potrà avere inizio.