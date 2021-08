Green Pass con il vaccino ReiThera: come funziona?

Chi ha preso parte alla sperimentazione del vaccino italiano ReiThera può utilizzare un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 per accedere ai luoghi e alle attività che prevedono l'obbligo di Green Pass. A renderlo noto è una circolare del Ministero della Salute.

Sperimentazione vaccino ReiThera e Green Pass

Un chiarimento dovuto, in quanto gli interessati non hanno ad oggi modo di ottenere il Certificato Verde, non potendosi sottoporre alla somministrazione di un altro vaccino e non disponendo di un documento che ne attesti la guarigione. L'unica alternativa è quella che passa dall'effettuare uno dei test approvati, ma in tal caso la validità è limitata a 48 ore. Riportiamo di seguito quanto si legge sulle pagine del sito istituzionale.

I cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione denominata Covitar, possono utilizzare un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19, in formato cartaceo o digitale, per l'accesso ai servizi e attività sul territorio nazionale per i quali è necessario il Green Pass.

Toccherà entro le prossime settimane a EMA stabilire il da farsi.

La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione, in attesa di definire indicazioni per la vaccinazione con un altro vaccino approvato dall'Agenzia Europea per i Medicinali, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 5 agosto 2021.

Per loro, come del resto per tutti coloro che dispongono del Green Pass, rimangono valide le norme anti-COVID a cui siamo ormai abituati da un anno e mezzo.

Le persone con certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Quanti sono i volontari che hanno preso parte alla sperimentazione Covitar del vaccino ReiThera? Stando a quanto reso noto dalla società italiana in un comunicato del 12 liuglio, in totale 917 durante la Fase 2, di cui il 25% con età superiore ai 65 anni. Questi i risultati preliminari.