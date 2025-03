Microsoft Paint: pulsante Copilot per tutti

Come anticipato circa un mese fa, Microsoft ha rilasciato una nuova versione dell’app Paint per Windows 11 che introduce il pulsante Copilot. La novità riguarda anche l’app Notepad (Blocco note), ma non è ancora disponibile in Italia. A causa di un bug viene invece rimossa l’app Copilot da Windows 11 e 10.

Pulsante Copilot in Paint

Non è noto quando Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento. Dopo aver scaricato la versione 11.2412.311.0 dallo store di Windows 11, gli utenti noteranno una novità nella barra degli strumenti di Paint. Il precedente pulsante Image Creator è stato sostituito dal pulsante Copilot.

Cliccando sul pulsante si può accedere a tre funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa: Image Creator, Cancellazione generativa e Rimuovi sfondo. Esiste anche una quarta funzionalità, denominata Cocreator (genera un’immagine a partire da un disegno dell’utente), ma è disponibile solo sui Copilot+ PC.

Image Creator permette di generare tre immagini a partire da una descrizione testuale e uno stile. È tuttavia obbligatorio il login con un account Microsoft. Cancellazione generativa consente invece di eliminare oggetti dall’immagine e aggiungere la parte mancante. Infine, Rimuovi sfondo permette di eliminare lo sfondo dell’immagine.

Pulsante Copilot in Notepad

Il pulsante Copilot è disponibile anche nell’ultima versione di Notepad (non ancora in Italia). Permette di accedere alle funzionalità Riscrivi e Riassumi (solo per gli Insider). In questo caso, oltre all’account Microsoft è obbligatorio l’abbonamento a Microsoft 365 Personal o Family.

Bug rimuove l’app Copilot

A proposito di Copilot, i recenti aggiornamenti KB5053598 per Windows 11 24H2, KB5053602 per Windows 11 23H2 e KB5053606 per Windows 10 22H2 hanno introdotto un curioso bug. Al termine dell’installazione, l’app che consente di accedere all’assistente digitale viene rimossa dal computer.

Microsoft ha aggiornato le rispettive pagine di supporto per confermare il problema:

Siamo a conoscenza di un problema relativo all’app Microsoft Copilot che interessa alcuni dispositivi. L’app viene disinstallata inavvertitamente e rimossa dalla barra delle applicazioni.

In attesa del fix, gli utenti possono scaricare l’app da Microsoft Store e aggiungerla manualmente alla barra delle applicazioni.