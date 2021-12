Il prezzo di Shiba Inu sta aumentando: ecco perché

Sembra aver preso una strada giusta Shiba Inu che, nelle precedenti 24 ore, aveva segnato un +30% nella sua quotazione. Ora stando a quella attuale – al momento della scrittura – è scesa di un -9,07%. Il precedente resta comunque un aumento incredibile che sta facendo sognare la comunità SHIB. Scopriamo insieme cosa ha fatto ascendere di brutto la quotazione della criptovaluta e cosa potremmo aspettarci nei prossimi giorni.

Il prezzo di Shiba Inu è aumentato improvvisamente

Proprio ieri avevamo annunciato in un nostro articolo un aumento improvviso del prezzo di Shiba Inu. I dati avevano registrato un +30% risultando così la migliore crypto delle 24 ore. Tutto questo in barba a Dogecoin che pure ha segnato in positivo un +6%. Diciamo che c'è una notevole differenza! Ma cosa ha portato SHIB a crescere così rapidamente?

La risposta si chiama Kraken, l'ultimo grande exchange che ancora non supportava Shiba Inu. A dare lo slancio in salita alla criptovaluta è stato il suo annuncio ufficiale e l'effettiva operatività della crypto nei suoi depositi. Il deposito minimo richiesto è di 373.000 SHIB e lo scambio minimo è di 50.000 SHIB.

Ecco il messaggio ufficiale che ha dato il via allo SHIB rally:

“Siamo entusiasti di annunciare che Kraken ora supporta Shiba Inu (SHIB)! Il finanziamento è attivo e prevediamo che le negoziazioni inizieranno domani, 30 novembre, a quel punto Kraken consentirà l'immissione e l'esecuzione degli ordini“.

In tutta risposta all'apprezzamento che gli utenti hanno mostrato in merito a questo tweet, Kraken ha risposto:

“Ti abbiamo sentito forte e chiaro. La community è una parte importante delle nostre considerazioni per tutti gli elenchi e hai mostrato chiaramente il tuo sostegno“.

Un segno davvero positivo. Ricordiamo infatti che Shiba Inu nell'ultimo periodo non stava brillando di luce propria e gli investitori cominciavano a preoccuparsi seriamente. Ora dobbiamo solo attendere i nuovi sviluppi visto che la quotazione, attualmente, è tornata a scendere, comunque di poco. Per il resto, gli analisti sono positivi e attendono ulteriori sviluppi naso all'insù.