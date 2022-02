Starlink potrebbe adottare Dogecoin come pagamento a breve

Sembra che Elon Musk stia già pensando ad adottare Dogecoin come forma di pagamento per Starlink. A imitazione di Tesla, l’azienda che fornisce internet satellitare in ogni zona del mondo, anche la più impervia, potrebbe così adottare come moneta di scambio per i suoi servizi DOGE. In altre parole, i clienti potranno così pagare il loro abbonamento mensile a Starlink in Dogecoin.

Questa notizia, rivelata da Musk in un recente tweet, ha risvegliato le criptovalute e soprattutto Dogecoin che ora si trova a 0,419 dollari di quotazione, registrando un +2,79% di crescita nel prezzo attuale di scambio (al momento della scrittura).

Dogecoin potrebbe presto entrare nel futuro di Starlink

Sembra proprio che Elon Musk abbia pensato a un futuro con Dogecoin per Starlink. Questa notizia, che ha riacceso anche le altre altcoin, è arrivata in risposta a una domanda diretta al patron di Tesla su Twitter da un utente che avrebbe chiesto quale futuro ci sarebbe per Dogecoin in Starlink. Un tweet ripreso da Shibetoshi Nakamoto e riproposto sul suo profilo ufficiale:

Voglio comprare un modello di razzo con i soldi del cane.

i wanna buy a model rocket with dog money pic.twitter.com/SFiLoOj1Iv — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 14, 2022

L’adozione di Dogecoin come sistema di pagamento accettato da Starlink non è poi così remota. Basti pensare che la moneta digitale in oggetto sarà la protagonista di una missione lunare con SpaceX ribattezzata DOGE-1. Dovrebbe essere lanciata nello spazio, si pensa, durante il primo trimestre di quest’anno.

In ambito commerciale, invece, Tesla ha già iniziato ad accettare Dogecoin per acquisti sul suo merchandise. Inoltre, qualche giorno fa proprio Elon Musk fa ha sfidato McDonald’s ad adottare DOGE come pagamento nei suoi fast food di tutto il mondo.

Di conseguenza, tutti i clienti potranno pagare in Dogecoin, i 99 dollari al mese e i 499 dollari del kit hardware una tantum, per accedere a internet satellitare di Starlink nel prossimo futuro. Tuttavia Musk non ha ancora definito una tempistica, neppure indicativa.

Nondimeno, tutte le altcoin hanno accolto a braccia aperte questa notizia e il tweet del buon Musk.

