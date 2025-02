TikTok offre il file APK agli utenti statunitensi

Dallo scorso 19 gennaio, gli utenti statunitensi non possono più scaricare e aggiornare l’app di TikTok. Apple e Google hanno infatti rispettato la legge che imponeva la vendita entro quella data. L’azienda cinese ha rilasciato il file APK per Android, ma ci sono alcune limitazioni. Intanto, Donald Trump ha incaricato il suo vice JD Vance e Michael Waltz (Consigliere per la sicurezza nazionale) di supervisionare la possibile vendita.

Alcuni provider, tra cui Oracle e Akamai, hanno mantenuto online il social network, in quanto Trump ha garantito che non verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. Apple e Google hanno invece rispettato la scadenza del 19 gennaio e rimosso le app dai rispettivi store.

Gli utenti statunitensi che avevano già installato l’app possono ancora accedere al social network, ma molti hanno cancellato l’app dallo smartphone perché TikTok aveva temporaneamente “staccato la spina” (la piattaforma è tornata online dopo alcune ore). Non possono quindi più scaricare l’app dagli store (lo stesso vale per chi ha formattato il dispositivo). L’alternativa è accedere tramite browser.

We're enhancing ways for our community to continue using TikTok by making Android Package Kits available at https://t.co/JoNVqKpnrS so that our U.S. Android users can download our app and create, discover, and connect on TikTok.

More information at our Help Center:…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) February 8, 2025