4 criptovalute che potrebbero superare Shiba Inu e Dogecoin nel 2022

Bisogna ammetterlo, per Bitcoin ed Ethereum questo non è stato un buon mese. Anzi, sarebbe meglio dire che, senza nemmeno troppo esagerare, è stato un pessimo periodo per gli investitori. Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere. Infatti, questa crisi di mercato ha permesso a molti di riscoprire quelle che erano considerate criptovalute minori, come ad esempio Dogecoin e Shiba Inu. Quest'ultima poi sta risalendo la china molto velocemente visto le costanti approvazioni da parte degli utenti e dei migliori e più importanti exchange al mondo. Nondimeno, esistono 4 criptovalute che potrebbero addirittura superare queste due nel 2022. Scopriamo insieme di quali crypto stiamo parlando.

Cardano è una delle criptovalute più apprezzate

Prima fra tutte le criptovalute da menzionare è Cardano. Perché potrebbe superare Dogecoin e Shiba Inu nel 2022? È presto detto, infatti questa crypto, da quando è nata, ha stabilito cinque tappe che la porteranno all'obiettivo finale: diventare un sistema decentralizzato completamente autosufficiente. Il suo punto forza è quindi qualità e determinazione, due aspetti molto ricercati da chi investe in crypto.

Algorand è la seconda crypto

Al secondo posto troviamo Algorand. Il suo primo pregio sta nella velocità di transazione. La blockchain ha dimostrato di riuscire a elaborare più di 1.000 transazioni al secondo e completarle in meno di cinque secondi. L'obiettivo è quello di arrivare all'elaborazione di 3.000 al secondo e poi raggiungere il boom di 45.000 transazioni al secondo. Per fare un paragone, Visa afferma di elaborare 24.000 transazioni al secondo. Quindi il pregio primario della sua piattaforma è l'efficienza e il secondo sono i contratti intelligenti più complicati.

Tra le criptovalute Polkadot è una vera sorpresa

Terzo posto va a Polkadot. Tra le criptovalute, questa si è rivelata una vera sorpresa. La sua forza è la comunicazione. Infatti, questa crypto consente lo scambio dati tra varie blockchain superando così uno dei più grandi problemi, il fatto che ogni criptovaluta opera da sola.

Inoltre, uno dei suoi fondatori è il co-fondatore di Ethereum. Quindi appare chiaro che in Polkadot si parla di management esperto. Quindi ha una leadership incredibile. Questi due elementi, capacità di connettere le blockchain e il management permetteranno a questa crypto di rimanere al passo con le novità del settore.

Stellar Lumes (XLM)

Concludiamo con Stellar Lumes, la prima altcoin che potrebbe davvero superare Dogecoin e Shiba Inu, anche se quest'ultima sta davvero facendo faville negli ultimi giorni. Questa, tra le criptovalute, ha due vantaggi. Il primo, la velocità di transazione che viene elaborata tra i 4 e i 5 secondi. Il secondo, invece, il basso costo dei fee. Si parla infatti di un a commissione pari a 0,000003 XLM a transazione. Altro aspetto non indifferente è la collaborazione su cui può contare questa crypto. Tra i nomi importanti ci sono Visa e IBM.