Anche Google voleva gli smart glass Ray-Ban

Secondo il Financial Times, Meta potrebbe acquisire fino al 5% di EssilorLuxottica, pari a circa 4,5 miliardi di euro in base al valore attuale delle azioni. Le fonti di The Verge affermano che Google voleva avviare una collaborazione con l’azienda italo-francese per la realizzazione di futuri smart glass.

Partnership molto improbabile

Meta collabora con EssilorLuxottica dal 2021, quando è stata lanciata la prima versione degli occhiali smart Ray-Ban Meta. Con la seconda generazione, annunciata a fine settembre 2023, sono stati introdotti diversi miglioramenti. La fotocamera da 12 megapixel consente di trasmettere in diretta streaming su Facebook e Instagram.

Grazie ai recenti aggiornamenti è possibile condividere le foto sulle storie di Instagram, effettuare videochiamate su WhatsApp e Messenger, registrare video fino a 3 minuti, ascoltare i brani musicali da Amazon Music e Apple Music. I nuovi occhiali supportano anche Meta AI, l’assistente digitale che sfrutta il modello Llama. Queste novità contribuiranno sicuramente ad aumentare le vendite, quindi la collaborazione tra Meta e l’azienda italo-francese continuerà ancora.

Secondo le fonti di The Verge, Google avrebbe contattato EssilorLuxottica per un’eventuale collaborazione. L’obiettivo dell’azienda di Mountain View è realizzare smart glass che integrano l’assistente Gemini (un assaggio è stato mostrato con Project Astra). Google aveva avviato una partnership con Luxottica nel 2014 (prima della fusione con la francese Essilor) per la produzione dei Google Glass.

La collaborazione tra Google e EssilorLuxottica è tuttavia estremamente improbabile. Quasi certo invece il debutto di un visore per la realtà mista, sviluppato insieme a Samsung, entro fine anno. Inizialmente sarà disponibile una versione per sviluppatori. Quella consumer non arriverà prima del 2025.