Green Pass: 653000 quelli rilasciati con tampone in un giorno

Sono 867.039 i Green Pass rilasciati dalla Piattaforma Nazionale nella giornata di ieri, venerdì 15 ottobre, quella che ha visto l'effettiva introduzione dell'obbligo di esibire il documento per presentarsi in ogni luogo di lavoro, pubblico o privato. Ancora una volta, si è registrato un nuovo record di quelli emessi in seguito all'esecuzione di un tampone (653.827).

Nuovo record di tamponi per il Green Pass

Piuttosto costanti, invece, sia quelli ottenuti attraverso la somministrazione del vaccino (208.831) sia quelli per avvenuta guarigione da COVID-19 (4.381). Nel grafico qui sotto, che fa riferimento alle ultime due settimane lasciate alle spalle, le tre modalità sono rappresentate rispettivamente dalle sezioni verdi, blu e arancio delle colonne.

Non è stata una giornata priva di tensioni quella di ieri, scandita da manifestazioni di dissenso e proteste disseminate lungo tutto il territorio dello Stivale. Ciò nonostante, il Governo sembra intenzionato a tirare dritto, non tornando sulle proprie decisioni, con la volontà di far leva sul Green Pass in modo da spingere ulteriormente la campagna vaccinale (immunizzato l'80,98% della popolazione over 12, stando ai numeri ufficiali) e assestare così un colpo definitivo alla crisi sanitaria.