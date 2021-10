Green Pass, accessori utili per una rapida verifica

L'era del Green Pass è iniziata. Sebbene i Certificati Verdi fossero in auge ormai da settimane, l'arrivo del 15 ottobre li ha resi elemento imprescindibile in molti contesti, costringendo dunque tutti ad organizzarsi. Chi con un tampone (per chi è sprovvisto di vaccino), chi con strumenti utili semplicemente a velocizzare e facilitare le procedure di verifica. Ecco alcuni accessori che andranno a rendersi utili in relazione alle procedure di controllo del QR Code del Green Pass, rendendo generalmente più semplice ogni situazione di esposizione e verifica ai varchi di ingresso ad eventi, luoghi affollati, ristoranti, uffici e ovunque il certificato sia espressamente richiesto.

Porta Green Pass

C'è chi lo sta comodamente usando su Immuni, c'è chi invece preferisce avere il cartaceo appresso. In quest'ultimo caso bisogna essere certi che la carta non sia scolorata o sgualcita, altrimenti ci si trova con QR Code illeggibili e non validabili. Occorre pertanto custodire il codice stampato dentro una custodia e ormai ovunque se ne trovano di correttamente dimensionati per poter avere il Green Pass sempre a portata di mano. Qui, su Amazon, se ne trova una confezione da 4, dimensioni 11×15, a soli 7,99 euro.

Green Pass plastificato

Stampare direttamente il Green Pass in forma plastificata è oltremodo utile per utilizzarlo facilmente e conservarlo nel portafoglio, tuttavia l'invio del proprio Green Pass ad estranei non è esattamente cosa raccomandabile. Resta il fatto che l'idea della tipografia che ha portato questo servizio su Amazon è intelligente, poiché permette di avere una tesserina personalizzata al costo di soli 8 euro.

Adesivi

Per velocizzare le procedure di controllo può essere molto utile dotare gli ingressi con apposite vetrofanie che ricordino l'importanza del Green Pass per l'accesso, così che l'ospite possa prepararlo in prospettiva di una rapida verifica. La seguente soluzione su Amazon è disponibile in plichi da 3 unità al costo di 12,50 euro.

Pur se tutto si basa su un QR Code, che nasce come forma digitale di una certificazione, la dimensione cartacea ha un suo significato in virtù della necessità di esibire il tutto con velocità. Non sempre l'utente è giovane e smart, non sempre sa usare comodamente app e immagini su un display: soluzioni pragmatiche diventano fondamentali per poter davvero ampliare a tutti l'obbligo senza creare ostacoli di natura tecnica.