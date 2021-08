Green Pass: ecco come scaricarlo, stamparlo e proteggerlo su carta

Conservare il Green Pass sullo smartphone è comodo perché lo si ha sempre appresso, ma al tempo stesso non sempre è istantaneo ritrovarlo nella gallery o tra le app IO e Immuni. Accendi il display, sblocca lo schermo, cerca l'app, apri l'app, fai il login, cerca il QR Code: l'operazione è macchinosa e, in vista di mesi in cui l'esibizione potrebbe essere continua, possedere una versione cartacea del Certificato Verde potrebbe in molti casi semplificare e velocizzare le pratiche.

Green Pass, ecco il cartaceo

Per ottenere la versione cartacea del proprio Green Pass è sufficiente entrare sul sito ufficiale delle Certificazioni Verdi e scaricarla utilizzando i dati della propria Tessera Sanitaria. Una volta ottenuto il Green Pass, si avrà a disposizione un documento in un formato di questo tipo:

Il file restituito è un PDF in formato A4 e diviso in quattro parti: piegandolo secondo le linee tratteggiate, si ottiene un formato A6 di piccole dimensioni che sul frontespizio mostra il quadrante con la copertina, mentre sul retro mette in evidenza il QRCode. Se riposto all'interno di una custodia che protegga la carta da pieghe, macchie e schizzi d'acqua, il Green Pass diventa un vero e proprio documento da poter conservare in tasca o in una borsa e facile da esibire in qualsiasi momento.

In questa confezione disponibile su Amazon sono contenute 10 buste della giusta dimensione: in plastica, trasparenti, con le dimensioni ideali per preservare un formato A6 come quello del Green Pass. Una sola confezione da 4,29 euro può offrire cover ideali per tutta la famiglia, potendo così evitare di stampare più volte lo stesso documento e magari tenendone uno sempre a disposizione in auto.

Insomma, è venuto il momento di organizzarsi: 4,29 euro (con spedizione immediata e gratuita) e il problema del cartaceo è risolto.