Green Pass, firmato il DPCM per la PA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il DPCM con il quale vengono portate avanti le linee guida per l'adozione del Green Pass tra il personale della Pubblica Amministrazione. C'era molta attesa sul testo del decreto poiché consentirà di definire nella pratica quotidiana i metodi di verifica dei Certificati Verdi ed attuare così l'obbligo di Green Pass tra il personale della PA in modo omogeneo e preciso.

Green Pass nella PA: le linee guida

Queste le più importanti novità sul tema:

Chi è soggetto all'obbligo?

Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti.

Chi controlla?

Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.

La verifica andrà portata avanti tramite l'app VerificaC19.

Cosa si può fare in assenza di Green Pass?

I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Resta dunque un margine di manovra, utile soprattutto in questa fase iniziale, per coloro i quali sono in attesa di certificazione e ancora non ce l'hanno a disposizione: la frase sembra incoraggiare dunque alla sollecita vaccinazione al fine di non restare in sospensiva dal lavoro.

Cosa succede se non si ha il Green Pass?

I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.

Le linee indicano anche la possibilità di ampliare gli orari di accesso per evitare assembramenti all'ingresso, al fine di aggirare la possibilità per cui il Green Pass possa diventare occasione di disordine invece che strumento di salvaguardia collettiva.