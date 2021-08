Green Pass obbligatorio nelle mense aziendali: confermato

Quando il Governo ha reso noto l'elenco dei luoghi nei quali è possibile accedere solo con il Green Pass, ha incluso anche i servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso . Subito ci si è interrogati a proposito delle mense aziendali, di fatto appartenenti alla categoria, seppur non aperte al pubblico, ma ai soli dipendenti.

Obbligo di Green Pass per mangiare nelle mense aziendali

Le più importanti sigle sindacali hanno chiesto di fare un'eccezione, a quanto pare non accolta. Come riportato nel fine settimana da ANSA, con riferimento a una nota in via di pubblicazione sul sito di Palazzo Chigi (non ancora disponibile nel momento in cui viene scritto questo articolo), vige l'obbligo di esibire il Certificato Verde anche per i lavoratori che desiderano consumare un pasto al tavolo delle mense interne alle aziende in cui prestano servizio.

Per la consumazione al tavolo al chiuso, i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di Certificazione Verde. A tal fine, i gestori sono tenuti a verificare le certificazioni con le modalità indicate dal dpcm del 17 giugno.

Per entrare e mangiare in una mensa aziendale è dunque obbligatorio esibire il Green Pass. Restando in tema, stando al pronunciamento del Garante Privacy, il Certificato Verde non è invece necessario per gli uffici pubblici.