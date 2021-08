Green Pass con tampone rapido: l'elenco di tutte le farmacie in Italia

Uno dei metodi a disposizione per ottenere il Green Pass è quello che passa dal sottoporsi a un test valido, così da ricevere un Certificato Verde con durata pari a 48 ore dal momento del prelievo. Quelli fai-da-te non bastano: deve necessariamente essere eseguito da operatori sanitari o personale addestrato che comunicherà poi l'esito alla Piattaforma Nazionale. Per conoscere l'elenco delle farmacie presenti in tutta Italia nelle quali è possibile effettuarlo si può far riferimento al documento PDF (aggiornato al 15 agosto) condiviso dal sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Green Pass con tampone rapido: l'elenco delle farmacie in Italia

L'Elenco Farmacie che hanno aderito al Protocollo Tamponi Rapidi è composto da una tabella con regione, ASL di riferimento, città, codice di avviamento postale, indirizzo completo, ragione sociale dell'esercizio e data di adesione al protocollo. Sono migliaia in tutta Italia, è sufficiente scegliere quella più vicina.

È forse superfluo ricordarlo, ma gli altri due metodi a disposizione per ottenere il Green Pass sono quelli che passano dal sottoporsi alla somministrazione del vaccino (quasi 74 milioni le dose inoculate, il 65,84% della popolazione over 12 ha completato il ciclo) e dal possesso di un certificato di avvenuta guarigione.