Green Pass rafforzato o base: è tutto in questo PDF

Tutto iniziò con i DPCM. Quando le cose iniziarono a complicarsi, ecco che l'avvento delle FAQ si dimostrò più funzionale a rendere comprensibili le differenti normative relative a divieni e concessioni contro la pandemia. Ora che la complicazione è altra e ulteriore, dal Governo giunge anche un PDF riassuntivo sotto forma di tabella che consente di comprendere al meglio ciò che si possa o non si possa fare sia con Green Pass rafforzato che con Green Pass base.

Green Pass: rafforzato o base?

Stante l'attuale situazione italiana, con la maggior parte delle regioni in “bianco”, la tabella è utile soprattutto a quanti non hanno ancora scelto il vaccino poiché per i vaccinati di fatto è tutto concesso (salvo ricordare l'importanza dell'utilizzo delle mascherine in ogni situazione di maggior vicinanza con altre persone). Con il passare delle settimane nuove regioni potrebbero passare in zona gialla (Lazio, Liguria e altre le maggiori candidate) e l'uso della tabella potrebbe diventare particolarmente utile per una declinazione puntuale delle possibilità.

Il PDF riassuntivo messo a punto dal Governo è qui. Si ricorda che tutte queste norme hanno inizio oggi, 6 dicembre 2021, e termineranno per ora in data 15 gennaio 2022. Saranno i numeri della pandemia in queste settimane a stabilire se queste restrizioni dovranno o meno continuare e come eventualmente andranno cambiate.