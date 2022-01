Mario Draghi diventa NFT e va all'asta su OpenSea

Se l'ex Presidente degli Stati Uniti ha la sua linea di NFT (Trump Legacy), perché non Mario Draghi? A lanciare l'idea è l'artista italiano Luigi Gallo, che ha proposto sulla piattaforma OpenSea tre asset dedicati al Premier, mettendoli in vendita all'asta al miglior offerente. Il pagamento è da eseguire con la criptovaluta Ethereum.

Non-Fungible Token: tocca a Mario Draghi

Sono tre: Ivan M Dragons (chiaramente ispirato all'avversario per eccellenza di Balboa, quello di Io ti spiezzo in due in Rocky IV), M Dragons Ball (il Presidente del Consiglio in versione Super Saiyan, forse pronto a firmare il prossimo DPCM) e Super M Dragons (rielaborazione del classico Super Mario a cacca di monete, ovviamente euro).

La serie di Non Fungible Token è proposta con prezzi a partire da circa 1,5 ETH, l'equivalente di 4.150 euro o giù di lì. Come sempre, gli acquirenti ricevono un certificato di proprietà basato su blockchain che ne attesta l'autenticità.