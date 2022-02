Trade Republic porta le criptovalute anche in Italia

Trade Republic è conosciuta come una delle piattaforme di investimento più importanti d'Europa. Da relativamente poco tempo ha deciso di entrare anche nel mercato italiano, senza però privare ai cittadini la possibilità di vendere e acquistare criptovalute, funzionalità recentemente inclusa nella stessa piattaforma. Si tratta quindi di una novità anche per lo stesso servizio, il quale continuerà comunque ad offrire azioni a prezzi concorrenziali e persino gratuite per tutti i nuovi clienti. Ma scopriamo tutto ciò che c'è da sapere in questo articolo dedicato.

Da oggi le criptovalute si scambiano anche su Trade Republic

“Sicuro, semplice e senza commissioni”, è sempre stato questo il motto di Trade Republic e anche con l'introduzione delle criptovalute, le cose non sembrano essere affatto cambiate. Si da subito, tutti gli utenti potranno infatti iniziare a vendere e comprare Crypto in completa semplicità e autonomia, direttamente dall'app dedicata e in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, si pagherà soltanto 1 euro di commissione per coprire i costi esterni per ogni transazione.

Non dimentichiamo però che si tratta ancora di un servizio giovane e per questo motivo, almeno per il monito, sarà possibile gestire il conto solo sulla base di nove criptovalute: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, Stellar, EOS, Uniswap e Chainlink. Non mancheranno comunque quelle più famose e richieste.

Ovviamente tutto il denaro digitale verrà conservato all'interno di un cold wallet, assolutamente dotato di tutte le protezioni necessarie e offline, così da evitare eventuali problemi derivanti da fughe di dati, malware e quant'altro. Inoltre, tutti gli scambi saranno sicuri, poiché coperti da una regolamentazione bancaria molto rigida e precisa.

Non dimentichiamo infine che Trade Republic è una delle prime società europee ad offrire piani di risparmio, criptovalute, azioni e ETF all'interno di un'unica piattaforma. Inoltre, per tutti i nuovi clienti, l'acquisto della prima azione sarà a costo azzerato. Tramite l'applicazione gratuita e il sito Web ufficiale si potranno infatti crescere i propri guadagni scegliendo fra 4000 piani di risparmio diversi, investire su 7500 azioni e oltre 1500 ETF e da oggi anche scambiare Crypto in completa semplicità.