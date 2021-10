Green Pass: 860000 in un giorno, record di tamponi

Verso quota 100 milioni: corre il Green Pass, proprio nei giorni che rendono il documento necessario per accedere a tutti i luoghi di lavoro. Il dato ufficiale aggiornato a ieri, 14 ottobre, dice che quelli finora rilasciati sono in totale 98.954.922, ben 860.094 nelle ultime 24 ore, con un incremento significativo rispetto ai 563.186 del giorno precedente.

Record di tamponi, verso i 100 milioni di Green Pass

A pesare sull'impennata è stata soprattutto la quota attribuita ai tamponi, unico mezzo a disposizione di coloro ancora non vaccinati (e non guariti da COVID-19) per non rimanere a casa senza stipendio, ben 632.682 quelli di questo tipo emessi giovedì. Considerando la loro durata breve, solo 48 ore in caso di test antigenico rapido, a stretto giro dovranno essere rimpiazzati da una nuova certificazione.

In leggero aumento anche la quota dei Green Pass rilasciati in seguito alla somministrazione del vaccino (223.165 da 188.924), mentre è costante quella dei documenti assegnati dalla Piattaforma Nazionale per avvenuta guarigione (4.127 da 4.847).

L'obbligo sul posto di lavoro scatta oggi, venerdì 15 ottobre. Per quanto riguarda i controlli, oltre all'applicazione VerificaC19 ormai in uso da agosto, le aziende private e le realtà della Pubblica Amministrazione hanno ora a disposizione alcuni sistemi automatizzati, così da non dover effettuare la scansione manuale di ogni codice QR all'inizio del turno; uno di questi si interfaccia con il Portale INPS per velocizzare la procedura.