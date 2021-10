Green Pass in azienda, i sistemi automatizzati: oltre VerificaC19

L'obbligo del Green Pass in azienda, previsto dal 15 ottobre, impone alle imprese di tutto il territorio nazionale un adeguamento del normale flusso di lavoro: hanno accesso ai luoghi in cui svolgere le mansioni solo i dipendenti in possesso del documento, senza distinzione tra chi lo ha ottenuto con il vaccino, dopo essere guarito da COVID-19 oppure sottoponendosi a proprie spese al tampone. Al fine di snellire la procedura, evitando assembramenti all'ingresso, l'operazione di controllo può essere eseguita con l'ausilio di sistemi automatizzati, dunque non più solo con l'app VerificaC19.

Controllo automatizzato del Green Pass in azienda: come?

A metterlo nero su bianco è stato l'ultimo DPCM, chiamando in causa la Piattaforma Nazionale che fa capo al Ministero della Salute e si occupa di rilasciare il Certificato Verde, INPS e NoiPA per quanto concerne la Pubblica Amministrazione.

In estrema sintesi, fermo restando che le realtà con pochi dipendenti e tutti operativi in un'unica sede possono continuare a impiegare l'app finora delegata alla lettura dei Green Pass (VerificaC19), il controllo può ora essere eseguito ricorrendo a nuove modalità:

dei lavoratori presenti in servizio, anche in collaborazione con INPS (leggi l'approfondimento su come funziona) e NoiPA (leggi l'approfondimento su come funziona); attraverso l'integrazione del sistema di lettura e verifica del codice QR del Certificato Verde nei sistemi di controllo automatizzato degli accessi fisici ai luoghi di lavoro (leggi l'approfondimento su come funziona).

Quest'ultima opzione passa necessariamente dall'utilizzo di un Software Development Kit distribuito dal Ministero della Salute su GitHub. Ecco quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale.

È disponibile dal 13 ottobre un pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o di controllo della temperatura, le funzionalità di verifica del Green Pass in modo automatizzato.

L'obiettivo dichiarato è quello di rendere più semplici le verifiche da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, velocizzando l'accesso ai luoghi di lavoro ed evitando possibili assembramenti.

In che modo l'SDK può tornare utile all'azienda? Integrandolo nei sistemi per accesso e misurazione della temperatura già in uso. Come? Questo è il nodo da sciogliere. Ogni realtà professionale deve necessariamente ricorrere a competenze (interno o esterne) al fine di implementarlo, in molti casi facendo fronte a una spesa non preventivata. E l'aver rilasciato il pacchetto solo poche ore prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di certo non aiuta.

Green Pass in azienda: le nuove modalità di verifica

Ulteriori dettagli sui metodi aggiuntivi a disposizione delle aziende per il controllo del Green Pass sono contenuti nel testo del DPCM (PDF). Le riportiamo di seguito.