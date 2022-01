Green Pass e Super Green Pass: quando scade?

Ora che il Green Pass è diventato necessario nella quotidianità per lavorare, muoversi e per l'accesso a locali o attività, è bene tenere a mente quali norme regolano la sua durata e soprattutto la sua scadenza. Dall'introduzione nell'agosto scorso in poi sono state apportate diverse modifiche, in modo coerente con le evoluzioni della crisi sanitaria e con le evidenze rilevate dalla comunità scientifica, in primis quelle riguardanti l'efficacia e la copertura garantita dai vaccini nei mesi successivi alla somministrazione. Vediamo qual è la situazione attuale.

Quando scade il mio Green Pass?

Molti si stanno chiedendo Quando scade il mio Green Pass? La domanda è legittima, soprattutto alla luce della continua variazione delle regole stabilite dal Governo. Cerchiamo qui di fare chiarezza sulla base di quanto in vigore in data odierna (mercoledì 5 gennaio 2022).

Green Pass base: durata e scadenza

Il Green Pass base è la certificazione emessa a chi si sottopone a un tampone con esito negativo. Salvo ulteriori modifiche, consente di accedere al luogo di lavoro (fatta eccezione per le categorie professionali sottoposte all'obbligo vaccinale).

Durata: 48 ore dal momento del prelievo per il test antigenico rapido e 72 ore dal momento del prelievo per il test molecolare.

Green Pass rafforzato (Super Green Pass): durata e scadenza

Il Green Pass rafforzato o Super Green Pass è quello in possesso dei cittadini immunizzati ovvero coloro che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti da COVID-19.

Durata: dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose e fino alla seconda, nove mesi (sei mesi a partire dall'1 febbraio 2022) in seguito al completamento del ciclo vaccinale, sei mesi con guarigione da COVID-19.

Green Pass booster (Mega Green Pass): durata e scadenza

Il cosiddetto Green Pass booster o Mega Green Pass è il Green Pass rafforzato rilasciato a chi ha eseguito la dose booster del vaccino. Torna utile per l'accesso ad alcune strutture come RSA e hospice senza dover presentare anche l'esito negativo di un tampone.

Durata: nove mesi (sei mesi a partire dall'1 febbraio 2022).