Green Pass al lavoro: è stata una domenica di tamponi

Lo scorso venerdì è scattato l'obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro e nel fine settimana, come prevedibile, c'è stato un lavoro extra per le farmacie che offrono la possibilità di sottoporsi a un tampone per scaricare il documento. È stato un weekend anomalo da questo punto di vista, come testimoniano i numeri ufficiali.

Oltre 260.000 Green Pass con tampone, di domenica

Le certificazioni ottenute con questo metodo nella giornata di ieri, domenica 17 ottobre, sono state pari a 261.731, oltre la metà di quelli totali, 437.402. Come si può vedere nel grafico, l'arrivo della nuova imposizione decisa dal Governo ha innescato un immediato trend al rialzo: erano 107.705 il 10 ottobre, 102.917 il 3 ottobre, 107.972 il 26 settembre e 105.703 il 19 settembre.

La quota restante dei Green Pass emessi ieri dalla Piattaforma Nazionale è da attribuire alla somministrazione dei vaccini (174.141) e alle guarigioni da COVID-19 (1.530). Intanto, il numero complessivo dei documenti rilasciati ha superato la soglia dei 100 milioni, arrivando a 101.033.192. Continuano nel frattempo le proteste e le manifestazioni di dissenso contro la misura, un po' in tutto il territorio nazionale.

Prosegue anche la campagna vaccinale, arrivata a coprire l'81.23% della popolazione over 12 con ciclo completo. Oltre 509.500 cittadini hanno già ricevuto la terza dose.