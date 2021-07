Green Pass per l'accesso a ospedale e pronto soccorso

L'aggiornamento apportato al sito istituzionale del Green Pass ci consente di sciogliere qualche dubbio rimasto in merito a ciò che è possibile e ciò che non è possibile fare con il Certificato Verde. Focalizziamo qui l'attenzione sulla domanda posta da coloro che hanno esigenza di accedere a ospedali e pronto soccorso in veste di accompagnatori: Posso accompagnare una persona in ospedale o in pronto soccorso e accedere alle sale di aspetto con la Certificazione verde Covid-19?

Ospedale, pronto soccorso: l'accesso con il Green Pass

La risposta è affermativa: sì, con il documento è possibile, anche permanere nelle sale di attesa e nel locali dell'accettazione. Riportiamo di seguito il passaggio che replica al quesito.

Sì, la Certificazione Verde Covid-19 consente agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere.

Lo stesso vale per le visite a pazienti e assistiti, con un riferimento esplicito a strutture specifiche.

La certificazione permette inoltre di far visita a un malato o a una persona anziana nelle strutture sanitarie e sociosanitarie come RSA, hospice, case di riposo, strutture per la riabilitazione.

In tema Green Pass, negli ultimi giorni abbiamo pubblicato su queste pagine una serie di approfondimenti su aspetti come le modalità di accesso ad alberghi e hotel, ai mezzi di trasporto, la tipologia di dati personali raccolti e gestiti per finalità legate all'emissione del certificato, il funzionamento dell'applicazione VerificaC19 per controllarne la validità e le sanzioni previste per chi non rispetta le disposizioni.