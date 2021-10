Un milione di Green Pass in 24 ore, record di tamponi

Ci siamo lasciati alle spalle un lunedì di tamponi: 914.702 quelli eseguiti con esito negativo e utili all'ottenimento del Green Pass. Mai così tanti, l'incremento rispetto a sette giorni prima (333.488) è chiaro e netto, come si può osservare nel grafico allegato più avanti nell'articolo.

Green Pass: mai così tanti tamponi prima di ieri

È conseguenza dell'introduzione dell'obbligo di esibire il documento per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, in vigore dallo scorso venerdì su tutto il territorio nazionale, sia nel pubblico sia nel privato. Una misura approvata in settembre dal Governo con l'obiettivo dichiarato di assestare un colpo decisivo alla crisi sanitaria e che non ha mancato di sollevare un coro di proteste, con manifestazioni di dissenso andate in scena in tutto il territorio nazionale e qualche momento di tensione.

Più di un milione in totale i Green Pass rilasciati ieri, lunedì 18 ottobre, stando a quanto raccontano i numeri ufficiali: oltre ai 914.702 emessi in seguito a tampone negativo, 130.170 sono legati alla somministrazione del vaccino (ricordiamo che non è sufficiente la prima dose fatta in extremis) e 4.152 all'avvenuta guarigione da COVID-19.

Intanto, sono numerose le farmacie che hanno iniziato a proporre una sorta di abbonamento a coloro non immunizzati che da qui a fine anno dovranno necessariamente sottoporsi a un tampone ogni 48 ore per non correre il rischio di restare a casa senza stipendio.