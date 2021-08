Green Pass, scuola e vaccini: si va verso l'obbligo?

Con i numeri legati alla diffusione della variante Delta che non consentono di abbassare la guardia, il Governo tornerà a breve a confrontarsi e a pronunciarsi sul Green Pass, per sciogliere alcuni dubbi rimasti riguardanti gli alberghi e i trasporti pubblici. Restando in tema e considerando il rientro a scuola che si avvicina in fretta, si dovrà prendere una decisione anche in merito all'eventuale vaccino obbligatorio per gli insegnanti e per coloro che prestano servizi presso gli istituti.

Vaccino ai docenti obbligatorio per il rientro a scuola?

Di certo non sarà un confronto privo di tensioni, con le diverse componenti dell'esecutivo (e dell'opinione pubblica) ferme su posizioni piuttosto distanti, tra favorevoli e contrari all'imposizione. L'obiettivo e la speranza di tutti è poter tornare a una didattica in presenza al 100% il prima possibile, ma bisognerà inevitabilmente fare i conti con l'andamento della curva epidemiologica, forti dell'esperienza acquisita nell'ultimo anno e mezzo, facendo tesoro anche degli errori già commessi e che è necessario non ripetere.

Nell'ultima settimana di luglio circa otto docenti su dieci risultavano vaccinati. Se ne discuterà con tutta probabilità a fine agosto, a ridosso del nuovo anno, alla luce dei nuovi dati sui contagi e stabilendo eventuali interventi mirati laddove indispensabili, nelle aree con le percentuali più basse. Il tempo poi inevitabilmente stringerà: solo un paio di settimane circa (più o meno lo stesso tempo previsto per l'attivazione del Green Pass dopo la prima somministrazione) al rientro in aula con gli studenti, altra categoria che almeno sopra i dodici anni può essere oggetto della campagna vaccinale.