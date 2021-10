Green Pass dopo la terza dose (booster): come funziona?

Ad oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, circa 380.000 italiani hanno già ricevuto la terza dose del vaccino (fonte: report ufficiale), detta booster per la sua capacità di incrementare e prolungare la risposta immunitaria al virus. In che modo la nuova somministrazione va a influire sul rilascio e/o sulla validità del Green Pass? Vediamo quanto previsto.

Terza dose di vaccino (booster) e nuovo Green Pass

Le linee guida ufficiali affermano che la nuove certificazioni sono rilasciate il giorno successivo alla somministrazione. Per quanto riguarda la durata, è pari a 12 mesi. Nel documento, alla voce numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo si troverà indicato “2 di 1” se in precedenza si è ricevuto un monodose (Janssen di Johnson & Johnson) e “3 di 2” se invece ci si è sottoposti a una doppia somministrazione (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca).

Come sempre, in fase di controllo con VerificaC19, non viene mostrato alcun dettaglio in merito a come è stata ottenuta la certificazione: se con vaccino, tampone oppure in seguito alla guarigione da COVID-19.

L'Italia ha dato il via libera alla terza dose nelle scorse settimane, dopo aver raccolto il parere favorevole di EMA (Agenzia Europea per i Medicinali), come si legge in una circolare diramata l'8 ottobre dal Ministero della Salute. Può essere effettuata con i due vaccini m-RNA autorizzati ovvero Comirnaty di BioNTech/Pfizer e Spikevax di Moderna, potenzialmente a tutta la popolazione over 12 (ma partendo da over 80 e soggetti fragili), non prima che siano passati sei mesi dall'ultima somministrazione. Il rilascio dei relativi Green Pass avviene invece dai primi giorni di ottobre.